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Un turista australiano asesina a una menor de 17 años en Tailandia y esconde su cuerpo en una maleta

Simon Peter Carman, de 45 años, podría enfrentarse a cadena perpetua: "Quiero que le ejecuten", ha dicho la madrastra de la víctima.

Simon Peter Carman, acusado de asesinar a un joven de 17 años en Tailandia

Simon Peter Carman, acusado de asesinar a un joven de 17 años en Tailandia EFE

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Un turista australiano de 45 años ha sido detenido tras asesinar a una joven de 17 años en Tailandia y esconder su cadáver en una maleta.

"Estoy devastada", dice su madrastra

Una noticia que ha conmocionado al país asiático, y especialmente a la familia de la joven asesinada: "Nunca imaginé que se iría tan rápido. No pudimos despedirnos... Al igual que su padre, estoy devastada. Aunque soy su madrastra, siento como si hubiera perdido a una hija", dijo su madrastra Orradee Bussarakham, que también admitió que desea que ejecuten al asesino: "Le dije a la policía que quiero que lo ejecuten. Como (madre) adoptiva, no sé qué más decir... solo quiero que enfrente todas las consecuencias".

"Quiero que lo ejecuten"

De momento no se sabe el día exacto en el que la víctima fue asesinada por Simon Peter Carman, pero su cadáver apareció en la madrugada de este pasado sábado en una maleta cerca de una vía férrea en la ciudad turística costera de Pattaya, en el golf de Tailandia.

Simon Peter fue arrestado el viernes por la noche en el aeropuerto de Bangkok estaba dispuesto a volar de vuelta a Australia. No obstante, fue intervenido justo antes después de que la amiga de la víctima denunciara su desaparición.

Las cámaras de seguridad le delatan

En Tailandia el castigo por asesinato premeditado va desde la cadena perpetua a la pena de muerte, aunque esta última rara vez se aplica. Las cámaras de seguridad mostraron al asesino entrar en un condominio de Pattaya con la víctima en la madrugada del jueves y salió esa misma noche con una maleta negra de gran tamaño. El cuerpo fue encontrado por la policía horas después y este presentaba signos de violencia.

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