Iberia opera un vuelto fletado por Repsol para trasladar a la UME y toneladas de material humanitario a Venezuela

El vuelo IB0045, de la compañía Iberia, partió el sábado desde el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas rumbo a la ciudad venezolana de Valencia con la misión de llevar ayuda urgente tras los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 registrados el pasado miércoles que han dejado al menos 1.450 muertos y 3.150 heridos, y miles de desaparecidos.

A bordo del Airbus A330-200 viajaban 77 personas, entre equipos de rescate, personal de apoyo y 15 periodistas de distintos medios españoles. El despegue tuvo lugar pasadas las 20:00 horas, en una operación coordinada entre Iberia y los ministerios del Interior y de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación.

El objetivo del vuelo, fletado por Repsol, es apoyar las labores de emergencia. Para ello, se han trasladado efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME), bomberos especializados en búsqueda y rescate, además de varias toneladas de material humanitario.

El contingente reúne a profesionales de seis comunidades autónomas, entre ellos dos guías caninos de Asturias, un equipo de Murcia con cuatro especialistas y dos perros, siete rescatadores y un guía canino de Galicia y diez bomberos especializados en estructuras colapsadas desde Extremadura, acompañados de un perro.

Por su parte, desde la Comunidad Valenciana se ha enviado un grupo formado por un jefe, seis bomberos, tres perros y un sanitario, mientras que Cataluña aporta 15 bomberos certificados en este tipo de intervenciones.

También forma parte de la expedición seis miembros de la Unidad Militar de Emergencias (IME), un oficial de enlace de Protección Civil y seis integrantes de la Oficina de Evaluación y Coordinación de Desastres de Naciones Unidas (UNDAC), reforzando así la coordinación internacional sobre el terreno.

Este despliegue se suma a una operación realizada el viernes, cuando 17 bomberos y tres perros de rescate viajaron en dos vuelos hasta Bogotá, Colombia. Desde allí, continuaron por carretera hacia las zonas afectadas, en una acción conjunta con las ONG Aviación Sin Fronteras y Bomberos Búsqueda y Rescate España.

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