Dos gemelos con sordera escuchan a su madre por primera vez gracias a una novedosa cirugía

Artie y Jack Porter, unos gemelos australianos nacidos con sordera profunda por una condición genética, han escuchado por primera vez la voz de su madre.

Ha sido gracias a una cirugía de unas ocho horas en la que les pusieron unos implantes cocleares. Esta operación se desarrolló el pasado mes de abril y fue dirigida por el cirujano Rithvik Reddy, que junto a su equipo colocó cuatro implantes, en una sola jornada quirúrgica.

Antes de la operación, el cirujano explicó que el hecho de que ambos se sometieran a la cirugía a la vez suponía un gran esfuerzo organizativo. No obstante, insistía en que merecía la pena que los dos pudieran escuchar juntos la voz de su madre.

Cuando les activaron y ajustaron los implantes, llegó el momento que toda su familia estaba esperando. Su madre definió ese momento como algo "increíble" y le sorprendió ver cómo los dos giraban la cabeza al oír su voz.

Asimismo, su padre lo describió asegurando que era "un regalo y un milagro".