Europa celebra el Día del Orgullo Gay con coloridos desfiles y música

Varios miles de personas han participado en el desfile en la avenida del Paralelo de Barcelona con motivo del día del orgullo gay. En un acto de marcado tono festivo, los participantes acompañan a las coloristas carrozas que van desfilado desde el Parc de les tres Xemeneies hasta llegar a la Avenida Reina María Cristina, donde esta noche se celebrará una gran fiesta, en el "epicentro" de las actividades programadas en la capital catalana con motivo del gía del orgullo gay.



El calor ha animado a muchos de los asistentes a bailar sin camiseta o con prendas que dejaban al aire la mayor parte del cuerpo, sumándose así a los integrantes de la vistosa rúa que movían sus cuerpos desde las diferentes carrozas animando a todo el mundo a unirse a la fiesta.



En el festival de esta noche actuarán, entre otros, Sonia Madoc, Verónica Romeo, Itaca Band, Locomía, Rebeka Brown con the River Troupe Gospel y Martha Wash (la Weather Girl original, intérprete de la canción It 's Raining Men), mientras que la "madrina del orgullo" será Daniela Blume.

Durante esta semana del "orgullo" muchos establecimientos del colectivo LGTB (lesbianas, gays, transexuales y bisexuales), la mayoría ubicados en el distrito del Eixample barcelonés, se suman a las celebraciones organizando eventos.



Algunos restaurantes, bares y discotecas han dispuesto de descuentos exclusivos, y hay precios especiales en tiendas. Durante esta semana, el Casal Lambda también organiza la Muestra Internacional de Cine Gay y Lésbico FIRE!. El desfile de hoy ha obligado a modificar varias líneas de autobús de TMB que atraviesan la avenida del Paralelo.



Orgullo Gay en Europa

Los homosexuales franceses celebran la primera marcha del orgullo gay en París tras legalizarse el pasado mayo en Francia el matrimonio entre personas del mismo sexo, que supuso la realización de una de las promesas electorales de François Hollande, pero cuya adopción se vio rodeada de polémica.



La federación de lesbianas, gais, bisexuales y transexuales (LGBT) es la promotora de esta undécima convocatoria por los derechos de ese colectivo, que según su portavoz, Nicolas Gougain, será "más festiva que nunca".



El primer ministro británico, David Cameron, apadrinó este sábado el Día del Orgullo Gay en el Reino Unido con un mensaje en el que defiende la legalización del matrimonio homosexual y señala que este permitirá a los escolares homosexuales "sentirse más orgullosos" en clase.



Cameron, quien se encuentra en Afganistán para visitar a las tropas británicas, escribe en la guía de las celebraciones del "Gay Pride" que espera que los jóvenes vean que el Parlamento, que tramita la nueva ley de matrimonios homosexuales, "considera que su amor es como el de los demás".



Gais, lesbianas, bisexuales y transexuales se congregaron en Londres para participar en el festival del Día del Orgullo Gay, con el que se conmemoran los logros en la adquisición de derechos y se reivindica la igualdad en los aspectos en los que aún hay discriminación.



Miles de personas, con coloridas vestimentas o semidesnudas, desfilan por el centro de la capital británica en la que es la mayor celebración gay del Reino Unido y una de las principales de Europa, dedicada este año al "Amor (y el matrimonio)", con motivo de la nueva legislación que autorizará en Gran Bretaña en 2014 las bodas entre parejas del mismo sexo.



Incidentes y detenidos en Rusia

En Rusia, la Policía ha detenido este sábado en San Petersburgo a decenas de manifestantes tras enfrentamientos entre partidarios y detractores de la nueva ley que prohíbe la "propaganda homosexual" durante una manifestación no autorizada, según ha informado la agencia oficial rusa RIA Novosti.



Según la agencia rusa, unas 100 personas han participado en la manifestación contra la nueva ley, mientras que unos 200 contramanifestantes han demandado el fin de la primera concentración y han lanzado huevos a los manifestantes.



"Tras las quejas de los residentes locales, los representantes de la administración local y de la Policía advirtieron a los manifestantes de que su protesta era ilegal y les pidieron que la disolvieran", ha declarado un portavoz de la Policía, que ha añadido que las fuerzas policiales procedieron después a dispersar a los manifestantes y que arrestaron a decenas de ellos.



El colectivo de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Transexuales (LGTB) ruso ha comunicado en su página de Facebook que varios manifestantes fueron apaleados y que más de 50 fueron detenidos por la Policía.



La Policía ha revelado también que ocho activistas favorables a la nueva ley fueron detenidos tras los enfrentamientos durante la manifestación y, según el portal Fontanaka, un agente resultó herido durante estas detenciones.