Trump comparte palco con los líderes políticos de los países anfitriones con los que mantiene diferencias

Ante la final del Mundial, Donald Trump, está preparado para vivir el partido de España - Argentina, en el Estadio Nueva York Nueva Jersey, situado en East Rutherford, y en el que están todas las miradas puestas en la tribuna donde el presidente de Estados Unidos coincide con los líderes políticos de los países anfitriones, la presidenta de México y el líder canadiense.

Aunque Trump tenga varias diferencias con ellos, lo que se busca en esta grada es una tregua, ese es el deseo. 90 minutos de partido, un descanso, dos pausas. Tanto España como Argentina han invitado al partido a sus líderes políticos y todos han garantizado su asistencia.

Claudia Sheinbaum, con la que Trump tiene diferencias en política migratoria y de seguridad, y también asistirá Mark Carney, el primer ministro de Canadá, con el que ayer, el presidente amenazaba a su país con más aranceles por el humo de los incendios que llega a Estados Unidos.

Por su parte, el alcalde de Nueva York llamó a Trump lunático radical, convirtiéndose así en un "antagonista" de él. Mientras tanto, Pedro Sánchez ha comentado que el buen rollo que se respira en Nueva York se va a trasladar también al estadio.

Donald Trump ha dejado claro, ya sea en tono de humor o serio, que la próxima vez, Estados Unidos pueda albergar solo el Mundial. Una final en el que todos han estado pendientes de la calidad del aire debido a los incendios en Canadá, que el viento ha arrastrado.

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