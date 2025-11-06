Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Mundo

Estados Unidos

Estados Unidos prueba un misil balístico Minuteman III tras el anuncio de Trump de retomar los ensayos nucleares

El Pentágono confirma una prueba operativa del misil intercontinental desde California, mientras Rusia advierte que responderá si Washington reactiva sus ensayos con armas atómicas.

Lanzamiento de un misil bal&iacute;stico intercontinental

Lanzamiento de un misil balístico intercontinentalDepartamento de Defensa de Estados Unidos

Publicidad

Ángel Granero
Publicado:

Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos realizaron este miércoles un lanzamiento de prueba de un misil balístico intercontinental Minuteman III. El ensayo se llevó a cabo desde la Base de la Fuerza Espacial de Vandenberg, en California, a las 1:35 de la madrugada (10:35 hora peninsular española).

El Departamento de Defensa estadounidense confirmó el lanzamiento horas más tarde a través de su cuenta oficial en la red social X (antes Twitter). Se trata del primer ensayo de este tipo desde que el presidente Donald Trump anunciara su intención de retomar las pruebas con armas nucleares.

El Pentágono ha explicado que el lanzamiento forma parte de una "prueba operativa" destinada a verificar la fiabilidad y precisión del sistema Minuteman III, un misil capaz de transportar hasta tres ojivas nucleares.

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, defendió la maniobra bajo el principio de "paz a través de la fuerza", destacando que estas pruebas demuestran la capacidad disuasoria de Estados Unidos. Desde el Departamento de Energía, el secretario Chris Wright aseguró que los ensayos no incluyen explosiones nucleares, y que el objetivo es mantener la preparación técnica del arsenal estratégico.

Moscú exige explicaciones

El lanzamiento ha provocado una inmediata reacción de Rusia. El presidente Vladimir Putin ordenó a su Gobierno preparar propuestas para posibles pruebas nucleares en respuesta a los anuncios de Trump. El Kremlin afirmó que no tiene intención de romper sus compromisos internacionales, aunque recordó que si Estados Unidos realiza pruebas nucleares, Rusia "tomará medidas apropiadas".

El portavoz presidencial, Dimitri Peskov, ha indicado que Moscú está a la espera de "aclaraciones" de la Administración Trump, y señala que cualquier movimiento en esta materia podría alterar el equilibrio global de seguridad.

Contexto histórico y estratégico

La decisión de Trump se apoya en los recientes ensayos armamentísticos rusos, incluidos el misil Burevestnik y el supertorpedo Poseidón, ambos de propulsión nuclear. Sin embargo, el Kremlin aclaró que esos lanzamientos no fueron pruebas nucleares, ya que no portaban cabezas atómicas ni provocaron explosiones.

Según un informe del Servicio de Investigación del Congreso estadounidense, Estados Unidos podría retomar pruebas nucleares en un plazo de 24 a 36 meses si el presidente emite la orden correspondiente. Desde 1996, ni Estados Unidos, ni Rusia ni China han realizado pruebas nucleares. Pekín fue el último en hacerlo ese año; Moscú, en 1990, y Washington, en 1992.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Así es Mamdani, el alcalde más joven desde 1892 que arrasa con sus videos metalingüísticos y su política sobre el alto coste de la vida

Mamdani y su madre

Publicidad

Mundo

Lanzamiento de un misil balístico intercontinental

Estados Unidos prueba un misil balístico Minuteman III tras el anuncio de Trump de retomar los ensayos nucleares

Barbara Jankavski la "Barbie humana"

Hallan muerta en extrañas circunstancias a Bárbara Jankavski, conocida como la 'Barbie humana'

El presidente de EEUU Donald Trump.

Donald Trump carga contra el nuevo alcalde demócrata Zohran Mamdani: "Comunismo o sentido común"

Imagen de archivo de las Fuerzas de Seguridad de Malasia
Influencer muerta

La influencer Irish Hsieh, encontrada muerta en su bañera: su amigo rapero Namewee ha sido arrestado

Imagen de archivo de Nicolás Maduro
Ataques EEUU Venezuela

Vídeo | Nicolás Maduro: "Soy más famoso que Taylor Swift, Karol G y Bad Bunny en Estados Unidos"

Logo de Shein.
Shein

Francia suspende el acceso a Shein tras la polémica por la venta de muñecas sexuales con apariencia de niñas

El Gobierno de Sébastien Lecornu ordena el cese en Francia mientras Shein corta la venta de productos de terceros tras el escándalo de muñecas sexuales de aspecto infantil.

Policía francesa
Atropello múltiple

Atropello múltiple en la isla francesa de Olerón: Una decena de heridos y un vecino de la zona detenido

Después del atropello, el conductor huyó, quemó el vehículo y abrió una bombona de gas.

Billetes y monedas de euro

Un trabajador recibe por error el sueldo de 34 empleados y se niega a devolverlo: "Tengo derecho a quedármelo"

Escándalo en Miss Universo 2025

Escándalo Miss Universo: un empresario tailandés insulta a la candidata de México

El Tifón Kalmaegi deja al menos 92 muertos y múltiples víctimas en Filipinas

El Tifón Kalmaegi deja al menos 92 muertos y múltiples víctimas en Filipinas

Publicidad