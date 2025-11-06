Polémica detención de una maestra por la policía de fronteras dentro de una guardería en Chicago

Según algunos vídeos publicados por los padres, el arresto se produjo sobre las siete de la mañana en el centro infantil, Rayito de Sol. Una guardería y escuela de inmersión en español. En ese momento, agentes armados con chalecos que llevaban la inscripción “POLICÍA ICE” irrumpieron en el edificio tras perseguir a la mujer, lo que desató el pánico entre quienes se encontraban en el lugar. Algunos testigos y trabajadores del centro aseguraron haber pensado que se trataba de un ataque, y se refugiaron tanto dentro de las aulas como en los vehículos del exterior, según The Washington Post, los agentes sacaron a la mujer por la fuerza mientras esta gritaba que tenía sus papeles en regla.

Este incidente podría ser uno de los primeros casos, desde que Donald Trump volvió a la Casa Blanca, en que agentes del ICE ingresaban en instalaciones escolares para efectuar una detención. Durante los gobiernos de Barack Obama y Joe Biden, los centros educativos, hospitales e iglesias eran considerados "lugares sensibles", lo que impedía este tipo de operativos salvo en circunstancias excepcionales. Sin embargo, la administración Trump eliminó esa política en enero, abriendo la puerta a arrestos en dichos espacios.

El Gobierno se defiende

La portavoz del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Tricia McLaughlin, negó, a través de un comunicado, que el arresto se produjera dentro de las aulas, asegurando que la mujer fue detenida únicamente en el vestíbulo del edificio. Aunque las puertas principales de la guardería permanecen abiertas al público, el acceso a las zonas interiores requiere autorización del personal, que solo permite la entrada tras verificar la identidad de padres y profesores. Sin embargo, un vídeo grabado por un testigo muestra a los agentes dentro del vestíbulo y también en el interior del centro educativo.

Las leyes permiten que los agentes de inmigración entren en áreas públicas de un edificio sin orden judicial, salvo en propiedades privadas donde exista una "expectativa razonable de privacidad". El concejal de Chicago Matt Martin, representante del distrito donde se ubica la guardería, criticó la intervención: "Si pueden hacer esto en una guardería donde hay niños, ¿a dónde no irán?", cuestionó.

McLaughlin afirmó además que la mujer "proporcionó información falsa sobre su identidad" al ser arrestada. De acuerdo con el concejal Martin, el personal de la escuela mostró a los agentes la documentación laboral de la maestra, incluido su permiso de trabajo, pero aun así fue detenida. Su identidad no ha sido revelada públicamente.

"Toda la comunidad está en shock", expresó Tara Goodarzi, abogada y madre de un alumno. "Es una persona trabajadora, una madre dedicada y una parte muy querida de Rayito de Sol. No entendemos por qué la trataron así".

En un comunicado enviado a los padres ese mismo día, la dirección del centro confirmó que la maestra fue detenida "al llegar al trabajo" y denunció que los agentes del ICE "ingresaron al recinto pese a la señalización que advierte que es propiedad privada y sin mostrar orden judicial alguna". El congresista demócrata Mike Quigley, representante de Illinois, condenó los hechos: "Ningún niño debería ser aterrorizado en su escuela. Este episodio rompe la confianza pública y debería preocupar a todos los padres", declaró en rueda de prensa.

