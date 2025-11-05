Vídeo | Nicolás Maduro: "Soy más famoso que Taylor Swift, Karol G y Bad Bunny en Estados Unidos"

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, bromeó el martes sobre las menciones de los medios de comunicación en Estados Unidos hacia él. El presidente venezolano aseguró sentirse "más famoso" que la cantante y estrella del pop Taylor Swift, en un contexto marcado por las tensiones entre Caracas y Washington tras la creciente presencia militar de EEUU en el mar del Caribe.

"Uno no deja de sorprenderse, es que de verdad uno no deja de sorprenderse, y digo: coño, soy famoso, soy más famoso que Taylor Swift en Estados Unidos ahorita, que (la cantante colombiana) Karol G, soy más famoso que (el puertorriqueño) Bad Bunny. Tengo ganas de grabar un disco, inclusive", afirmó Maduro entre risas junto a miembros del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).

