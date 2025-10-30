Donald Trump ordena empezar a probar armas nucleares en EEUU "inmediatamente"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha comunicado que ha ordenado ya empezar a probar "inmediatamente" el arsenal nuclear estadounidense "debido a los programas de pruebas de otros países", después de que Rusia realizara maniobras de sus fuerzas nucleares.

"Debido a los programas de pruebas de otros países, he dado instrucciones al Departamento de Guerra para que comience a probar nuestras armas nucleares en igualdad de condiciones. Ese proceso comenzará de inmediato", comunicó Trump a través de su red social Truth Social.

Trump advierte que EEUU es el país que más armas nucleares tiene

El republicano añadió que EEUU tiene "más armas nucleares que cualquier otro país", seguido por Rusia y China en un "distante" tercer lugar.

El anuncio de Trump llega después de que el presidente ruso, Vladímir Putin, dirigiera el pasado 22 de octubre desde el Kremlin maniobras por tierra, mar y aire de las fuerzas nucleares.

En estos ejercicios "rutinarios", según Putin, las fuerzas nucleares rusas lanzaron un misil balístico intercontinental Yars -de hasta 12.000 kilómetros de alcance- desde el cosmódromo de Plesetsk, que se encuentra a casi 800 kilómetros al norte de Moscú.

