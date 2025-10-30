Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Mundo

EEUU

Donald Trump ordena empezar a probar armas nucleares en EEUU "inmediatamente"

El presidente de EEUU Donald Trump advierte que EEUU es el país que más armas nucleares tiene seguido de Rusia y China.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump GTRES

Publicidad

Laura Simón
Publicado:

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha comunicado que ha ordenado ya empezar a probar "inmediatamente" el arsenal nuclear estadounidense "debido a los programas de pruebas de otros países", después de que Rusia realizara maniobras de sus fuerzas nucleares.

"Debido a los programas de pruebas de otros países, he dado instrucciones al Departamento de Guerra para que comience a probar nuestras armas nucleares en igualdad de condiciones. Ese proceso comenzará de inmediato", comunicó Trump a través de su red social Truth Social.

Trump advierte que EEUU es el país que más armas nucleares tiene

El republicano añadió que EEUU tiene "más armas nucleares que cualquier otro país", seguido por Rusia y China en un "distante" tercer lugar.

El anuncio de Trump llega después de que el presidente ruso, Vladímir Putin, dirigiera el pasado 22 de octubre desde el Kremlin maniobras por tierra, mar y aire de las fuerzas nucleares.

En estos ejercicios "rutinarios", según Putin, las fuerzas nucleares rusas lanzaron un misil balístico intercontinental Yars -de hasta 12.000 kilómetros de alcance- desde el cosmódromo de Plesetsk, que se encuentra a casi 800 kilómetros al norte de Moscú.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias de la Mañana' enAtresplayer.

Detienen a 5 sospechosos más por el robo en el Louvre, pero las joyas siguen desaparecidas

Museo del Louvre de París

Publicidad

Mundo

Huracán Melissa

El Huracán Melissa no cesa y deja 49 muertos y una destrucción masiva a su paso por el Caribe

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump

Donald Trump ordena empezar a probar armas nucleares en EEUU "inmediatamente"

Museo del Louvre de París

Detienen a 5 sospechosos más por el robo en el Louvre, pero las joyas siguen desaparecidas

Donald Trump y Xi Jinping tras la reunión en Corea del Sur
ARANCELES

Donald Trump reducirá al 10 % los aranceles para China que impuso como represalia por el tráfico de fentanilo

La Reserva Federal (Fed) cumple con lo esperado al rebajar los tipos de interés en 25 puntos básicos
Recortes FED

La Reserva Federal estadounidense recorta los tipos de interés hasta dejarlos entre el 3,75 y 4%

Alrededor de 60 muertos en una operación contra Comando Vermelho en Río de Janeiro (Brasil)
Brasil

Al menos 132 muertos en la operación policial más letal de la historia para desarticular una organización criminal

Al llegar a los dos barrios, la Policía fue ataca con bombas lanzadas desde drones.

Los drones se convierten en herramientas de matar civiles
Guerras con drones

Esperanza Santos, de MsF, sobre el terror a los drones en zonas de guerra: "Nunca se sabe dónde van a matar"

Los drones se han convertido en una herramienta de guerra para matar civiles de manera indiscriminada, atacan guarderías, hospitales, mercados y cualquier infraestructura. Esperanza Santos es enfermera que trabaja con Médicos Sin Fronteras y conoce muy bien el daño físico y psicológico que causa un dron sobrevolando todo el día tu cabeza: "Nunca se sabe dónde pueden atacar y van a matar".

Donald Trump saluda al presidente de Corea del Sur, Lee Jae-myung.

Trump aterriza en Corea del Sur para cerrar su gira asiática con un cara a cara con el presidente chino

Israel rompe el alto el fuego con nuevos ataques donde han muerto al menos un centenar de personas

Israel asegura que vuelve al alto el fuego en Gaza tras matar a un centenar de gazatíes

Monos a la fuga

Escapan varios monos, procedentes de un laboratorio, tras un accidente de camión: están infectados con varios virus

Publicidad