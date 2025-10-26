Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Putin presume del nuevo misil nuclear 'Pájaro de Tormenta' que ya ha probado con éxito: "Es diferente a todo lo demás en el mundo"

El misil ruso es capaz de recorrer 14.000 kilómetros en 15 horas y tiene una trayectoria impredecible para los sistemas de defensa aérea. Moscú asegura que ningún país dispone de un arma similar.

Paula Hidalgo
Publicado:

Rusia vuelve a presumir de su poder militar y pone en alerta al resto de países. En plena escalada de tensiones con Occidente, el presidente ruso, Vladimir Putin, ha anunciado la prueba exitosa de un nuevo misil de crucero a propulsión nuclear, conocido como 'Burevestnik' o 'Pájaro de Tormenta', que según Moscú es prácticamente "invencible" y capaz de recorrer 14.000 kilómetros en 15 horas de vuelo.

Putin ha asegurado que ningún país cuenta con un arma similar, y que este misil convierte la disuasión nuclear de Rusia en la más alta del mundo. "Son productos únicos, sin parangón en el mundo. Nuestra disuasión nuclear es del más alto nivel", ha afirmado el mandatario ruso.

Una trayectoria impredecible y un alcance "casi ilimitado"

El ensayo final se realizó el pasado 21 de octubre, según confirmó el jefe del Estado Mayor del Ejército ruso, Valeri Gerasimov, quien explicó que el misil voló durante 15 horas y tiene capacidad para rebasar las redes de defensa aérea antimisiles.

El proyectil, que utiliza energía nuclear para su propulsión, puede alcanzar prácticamente cualquier punto del planeta, incluidos Europa y Estados Unidos, con una trayectoria impredecible para los sistemas de defensa. Moscú sostiene que el arma es capaz de destruir objetivos con gran precisión.

Un proyecto anunciado por Putin en 2018

Putin ya había anunciado el desarrollo del 'Burevestnik' en 2018, durante su discurso anual sobre el Estado de la Nación, describiéndolo entonces como "un misil de crucero de baja visibilidad y vuelo bajo, armado con una ojiva nuclear y que posee un alcance prácticamente ilimitado, una trayectoria de vuelo impredecible".

"Los test decisivos han sido completados", ha señalado el presidente ruso este domingo durante su comparecencia junto al general Gerasimov tras visitar un puesto de mando del Grupo de Fuerzas Conjuntas del Ejército ruso.

Rusia decidirá ahora su clasifciación militar

El Ejército ruso deberá decidir si el 'Burevestnik' será clasificado como misil convencional o como arma estratégica nuclear, dependiendo de si finalmente se incorpora al proyectil una ojiva nuclear, según ha informado el Ministerio de Defensa ruso, citado por la agencia TASS y recogido por Europa Press.

