Matan a la influencer Bárbara Borges horas después de subir esta publicación a Instagram: "Cuida de quienes te aman..."

Conmoción en redes sociales por la muerte de la influencer Bárbara Borges en Río de Janeiro, Brasil. La joven creadora de contenido viajaba en taxi por una de las calles principales de la ciudad cuando fue víctima de un tiroteo entre bandas rivales.

La influencer, de 28 años, recibió en la cabeza el impacto de una bala perdida que terminó con su vida cuando viajaba en el vehículo por la calle Linha Amarela.

La víctima fue trasladada al Hospital Geral de Bonsucesso, pero no pudieron salvar su vida.

"Parecía una bomba contra mi coche"

En declaraciones a medios locales, recogidas por 'The Sun', el taxista que trasladaba a la influencer reconoce que estaba "desesperado" y que ella "intentaba respirar" tras recibir el impacto de bala.

"Oí un estallido, así que avancé un poco más y le dije que se agachara. Incluso abrí el coche, pero enseguida vi que le habían disparado", cuenta el conductor.

"Más adelante vi un coche de policía y me guiaron hasta el hospital. Se oyeron muchos disparos, sentí como si hubieran lanzado una bomba contra mi coche", concluye.

Su última publicación: "Cuida de quienes te aman"

Un último post de la influencer en Instagram, donde tiene casi 20.000 seguidores, ha cobrado especial importancia después de lo sucedido. Solo unas horas antes de ser alcanzada por una bala perdida, Bárbara Borges publicaba un texto que decía lo siguiente.

"Cuida de quienes te aman. Cuida de quienes te escuchan, de quienes te esperan y de quienes te desean lo mejor. No descuides lo esencial. Lo que tiene precio, lo recuperamos. Las cosas que perdemos, las recuperamos, pero las personas no. Lo que tiene valor, cuando desaparece, se lleva una parte de nosotros con él. Créeme, es demasiado caro perder lo que no tiene precio", dice el último post de la joven creadora de contenido.