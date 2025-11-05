La influencer Irish Hsieh, encontrada muerta en su bañera: su amigo rapero Namewee ha sido arrestado

La influencer Irish Hsieh, cuyo nombre real es Hsieh Youxin, falleció de un ataque al corazón en una habitación de hotel en Kuala Lumpur, Malasia, el 22 de octubre. Según informes, la glamurosa "enfermera" convertida en modelo, se reunió con un rapero y productor de cine local llamado Namewee, cuyo nombre real es Wee Meng Chee y, en un giro inesperado, la jefa de policía de Dang Wangi, la comisaria Sazalee Adam, aseguró el martes que el rapero está vinculado al caso de la muerte de la modelo, según informa el medio británico 'The Sun'.

Namewee supuestamente se reunió con Hsieh para hablar sobre una próxima grabación musical, pero avisó a las autoridades al descubrir su cuerpo en la bañera de su habitación. El rapero afirmó que ella no respondía e intentó reanimarla, pero se vio obligado a llamar a una ambulancia aobre las 12:30 horas. En una declaración traducida publicada en Instagram, el músico negó haber consumido drogas y expresó su profundo pesar por la muerte de Hsieh. "La verdad saldrá a la luz cuando se publique el informe policial", escribió.

Namewee es arrestado

El representante de la creadora de 'OnlyFans', conocido como 'Chris', acusó a Namewee de ocultar la verdad sobre su muerte, señalando discrepancias entre sus declaraciones y los informes policiales, calificándolas de "impactantes". El rapero fue arrestado por posesión de drogas y dio positivo por anfetaminas, metanfetamina, ketamina y THC. El representante de la influencer taiwanesa exigió además saber si el rapero "engañó u obligó" a Hsieh a consumir alguna sustancia.

Si bien el rapero negó haber consumido drogas en sus redes sociales, aseguró que las acusaciones eran "infundadas". Los amigos de Hsieh han negado rotundamente los rumores de que fuera escort y consumiera drogas con frecuencia en un local específico. Chris también afirma que nunca vio a Hsieh consumir drogas.

Chris se dirigió directamente a Namewee en un comunicado: "Darás una explicación clara a estas preguntas; no habrá escapatoria. ¿Qué ocultas? ¿Cuánta verdad más te has guardado para ti?".

En una publicación en redes sociales, afirmó haber contratado investigadores privados y contactado repetidamente con la policía malaya para esclarecer las circunstancias de la muerte de Hsieh y se comprometió a cooperar plenamente con las autoridades legales y de investigación malasias.