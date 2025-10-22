Hallan los cuerpos de siete hermanos menores asesinados por su padre

La Dirección de Seguridad de Bengasi ha informado hoy del hallazgo de los cadáveres de siete hermanos, de entre 5 y 13 años, dentro de un vehículo. Junto a ellos, han encontrado el cuerpo sin vida de su padre, que presuntamente se ha suicidado tras cometer los homicidios.

El general libio Salah Ahmed Houidi ha explicado que seis de los menores han sido asesinados con un solo disparo en la cabeza. El séptimo, localizado en el baúl del vehículo, ha presentado signos de tortura sufrida el día anterior, según la página de Facebook de la institución.

Dos o tres de los niños llevaban uniforme escolar al momento del hallazgo. La Seguridad de Bengasi ha precisado que el padre, de unos 50 años, ha utilizado su propia pistola para asesinar a los siete niños y posteriormente se ha quitado la vida con la misma arma.

Según Houidi, los menores han vivido con él tras la salida de su esposa de la casa familiar por un conflicto previo. Testimonios de la madre han indicado que el hombre solía dar palizas violentas a sus hijos, especialmente al mayor, cuyo cadáver ha presentado signos de tortura.

La Fiscalía libia, junto con los miembros de seguridad del este del país, ha comenzado a trabajar en el caso. Por el momento, se ha confirmado el patrón de homicidio y suicidio, y se esperan más detalles oficiales en las próximas horas, según ha explicado Houidi. El suceso ha generado conmoción entre la opinión pública local por la gravedad del crimen y la edad de las víctimas.

Padre condenado por asesinar a su hijo recién nacido

Hace unas semanas el Tribunal de la Corona de Bristol condenó a cadena perpetua revisable a Daniel Gunter, de 27 años, por el asesinato de su hijo recién nacido en el hospital de Yeovil, Somerset, Inglaterra. El juez estableció un mínimo de 20 años de prisión, tras considerar que el acusado actuó con intención de matar y sin intentar pedir auxilio.

El bebé, Brendon Staddon, nació prematuramente a las 33 semanas, el 20 de febrero de 2024, pesando 1,83 kilos. Fue hospitalizado y murió 14 días después, tras ser encontrado herido en su cuna. Su madre, Sophie Staddon, avisó a las enfermeras al notar que el niño estaba frío alrededor de las 4:00 horas de la madrugada. Pese a los esfuerzos por reanimarlo, el bebé fue declarado muerto poco después.

Durante el juicio se probó que Gunter ejerció violencia extrema sobre el bebé, causándole fracturas múltiples, hemorragias internas y graves lesiones en cráneo y cuello, comparables a las de una caída desde varios pisos. El juez calificó el ataque de premeditado y destacó que el pequeño era "altamente vulnerable" y que murió en un entorno hospitalario seguro. La madre fue absuelta de los cargos, ya que no tuvo responsabilidad directa. El tribunal concluyó que Gunter actuó con brutalidad consciente y deliberada.

