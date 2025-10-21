Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Así será la celda de Nicolas Sarkozy de 9 metros cuadrados con ducha, minibar y teléfono fijo

El exmandatario francés ha ingresado este martes en la cárcel ante la mirada de su esposa Carla Bruni y una multitud de seguidores que han sido testigos del momento.

Eider Pascual
Publicado:

Nicolás Sarkozy, de 70 años, ha entrado este martes en prisión tras ser condenado a cinco años de cárcel por financiación con dinero libio de su campaña electoral en 2007. El expresidente francés salía durante la mañana de su casa para ingresar en el centro penitenciario en el corazón de París.

El exmandatario ha llegado a la entrada de la prisión francesa acompañado de su mujer, Carla Bruni, y frente a la mirada de un público que ha mantenido la atención para ser testigo de una de las imágenes que pasará a la historia en Francia. En el exterior de la prisión, Sarkozy ha protagonizado un emotivo momento al despedirse de su mujer.

Una celda exclusiva con muchas comodidades

Los medios de comunicación parisinos han destacado cómo vivirá Sarkozy durante su estancia entre rejas en la cárcel La Santé. El expresidente dormirá en una celda de nueve metros cuadrados, con baño privado y ducha integrada, minibar, escritorio, televisión... y lo más sorprendente: un teléfono fijo disponible 24 horas.

Sarkozy estará alejado de los demás presos por motivos de seguridad en una de esas exclusivas celdas para prisioneros 'vulnerables'. Además, tendrá acceso a la biblioteca y contará con un espacio concreto para realizar ejercicio físico. Unas condiciones privilegiadas de las que no disfrutan los reclusos comunes. El exmandatario tendrá la suerte de recibir tres visitas por semana, al contrario que otros prisioneros, que solamente cuenta con una.

Entre otras curiosidades, Sarkozy declaró a Le Figaro, que se iba a llevar tres libros para leer durante su estancia en la cárcel. El más destacado es 'El Conde de Montecristo', una novela que cuenta la historia de un joven marinero que decide vengarse tras pasar trece años entre rejas de manera injusta.

Sarkozy ha recurrido la sentencia y sus abogados han pedido su puesta en libertad, por lo que el expolítico permanecerá en prisión hasta que haya una resolución definitiva. Uno de sus letrados ha subrayado que "pasará entre tres semanas y un mes detenido antes de que se pronuncie el tribunal", sobre su demanda de puesta en libertad.

