Rusia ataca una guardería llena de niños en Járkov: al menos un muerto y varios heridos

El Ejército de Rusia ha ejecutado una serie de ataques que han provocado este miércoles la muerte de al menos seis personas, de las cuales dos de ellas eran niños. Esta ofensiva ha sucedido en la ciudad de Kiev, la capital de Ucrania, y en otras provincias, según ha afirmado el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski. Además, ha afirmado que los sistemas de defensa aérea llevan horas respondiendo a estos ataques.

"Lamentablemente, seis personas han muerto, entre ellas dos niños", ha expresado en un mensaje en su cuenta en la red social X, donde ha afirmado que hay 17 heridos tras los ataques "lanzados principalmente contra infraestructura energética". "Muchos edificios residenciales han sido alcanzados", ha asegurado.

Evacuados 50 niños de una guardería tras un ataque ruso

Las autoridades ucranianas han denunciado este miércoles un ataque ruso con drones en el barrio de Jolodnohirski, en Járkov, que ha provocado la evacuación de 50 niños de una guardería que se ha visto afectada, además de matar a una persona. Járkov es una ciudad situada a sólo 30 kilómetros de la frontera con Rusia y, por lo tanto, del frente de guerra. Rusia nunca ha podido conquistarla, pero sí ha realizado numerosos bombardeos sobre ella desde el principio de la guerra.

Putin supervisa maniobras de las fuerzas nucleares de Rusia

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha asistido este miércoles a unas maniobras de las fuerzas nucleares estratégicas de Moscú para supervisarlas, unos ejercicios que han que cuentan con componentes terrestres, marítimos y aéreos. También, han incluido ejercicios de lanzamiento de misiles balísticos intercontinentales y misiles de crucero, según informa Europa Press."Las maniobras permitieron probar el nivel de preparación de los organismos militares de mando y control y las capacidades prácticas del personal operativo". También destacan que "las prácticas de lanzamiento estuvieron controladas por el Centro Nacional de Control de Defensa de la Federación Rusa", informa el Kremlin en un comunicado.

Las autoridades de Rusia realizan esta clase de maniobras habitualmente para comprobar sus capacidades ante posibles amenazas. Estas últimas operaciones se deben a las últimas tensiones entre la Casa Blanca y Moscú, tras la anulación de la reunión entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y Vladimir Putin. Añadiendo también la posibilidad que se barajaba de que Trump le concediera a Zelenski los misiles Tomahawk, algo que por el momento no ha sucedido.

La UE inicia las negociaciones para vetar las importaciones de gas ruso en 2026

Los negociadores del Parlamento y del Consejo están listos para comenzar las negociaciones sobre la propuesta de la Comisión Europea para prohibir las importaciones de gas ruso desde el 1 de enero de 2026, una medida que hará que los operadores energéticos puedan cancelar los contratos con empresas rusas.