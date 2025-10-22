Un adolescente obsesionado con las armas bailó con el cuchillo con el que asesinó a su compañero del colegio

Un adolescente obsesionado con los cuchillos ha sido condenado a cadena perpetua con un mínimo de 16 años de prisión tras apuñalar mortalmente a otro alumno de su escuela. Mohamed Umar Khan, de 15 años, ha sido identificado hoy por primera vez como el asesino de Harvey Willgoose, también de 15 años, durante la hora del almuerzo en el instituto católico All Saints de Sheffield, Inglaterra, el 3 de febrero.

Khan apuñaló a la víctima en el corazón en un enfrentamiento que duró nueve segundos frente a otros alumnos en el patio del colegio a las 12:15 h. Ambos chicos se habían peleado antes en redes sociales. Un vídeo publicado hoy muestra a Khan bailando con un cuchillo que acababa de usar para apuñalar a Harvey mientras este agonizaba en el salón de actos de las instalaciones.

Fue declarado culpable de asesinato en agosto tras un juicio en el Tribunal de la Corona de Sheffield, tras no lograr convencer al jurado de que sus acciones constituían homicidio involuntario porque el acoso escolar hizo que perdiera el control, según informa el medio Daily Mail.

Los padres de Harvey, Mark y Caroline, contemplaron la escena de hoy desde la última fila del tribunal junto con otros familiares, incluyendo a su hermana, Sophie. Sophie Willgoose contenía las lágrimas mientras leía una declaración ante el tribunal en nombre de la familia.

"No sólo lamentamos su pérdida, sino que nos cuesta comprender que Harvey fue asesinado de la manera más cruel e inhumana", afirmó ante el tribunal. "Intentamos vivir cada día con un dolor insoportable e incomprensible. Las consecuencias en nuestras vidas son profundas", añadió.

El teléfono de Khan, repleto de vídeos e imágenes de armas

Gul Nawaz Hussain KC, la defensora de Khan, también hizo una declaración ante el tribunal: "Respetuosamente, afirmamos que el comportamiento de Umar inmediatamente después del asesinato es coherente con el veredicto del jurado: alguien que perdió los estribos, pero que rápidamente comenzó a calmarse y a tomar conciencia de lo sucedido".

En diciembre del año pasado, su madre encontró una hacha en su bolsa de gimnasio e informó a la escuela, quienes llamaron a la policía. Luego recibió la visita de un agente que le advirtió sobre los peligros de las armas, pero él insistió en que el hacha no era suya. La policía descubrió después que su teléfono estaba repleto de imágenes y videos de él posando con sus armas o persiguiendo a gente con ellas.