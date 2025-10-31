Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Estados Unidos identifica posibles ataques en Venezuela según Wall Street Journal

El Pentágono le habría presentado ya a Trump una lista de objetivos militares que podría atacar en cualquier momento en Venezuela, según asegura el Wall Street Journal.

Un buque de guerra americano en el Caribe

Nuria Briongos
Publicado:

La supuesta filtración es un nuevo paso en la dirección de hacer cada día más creíble un ataque militar directo contra el régimen de Maduro. Los objetivos incluirían puertos y aeropuertos controlados por el ejército venezolano y que, supuestamente, según la administración Trump, estarían siendo usados también para el tráfico de drogas.

Puertos y aeropuertos podrían ser posibles objetivos

La finalidad del ataque sería enviar un mensaje a Maduro para que se retire. Trump aún no habría tomado la decisión. La operación no sería necesariamente fácil para EEUU. Venezuela tiene sofisticadas defensas aéreas con tecnología rusa, incluso sistemas antiaéreos S-300 y al menos 5.000 misiles rusos tierra-aire. El presidente norteamericano ha afirmado que había autorizado a la CIA a actuar en Venezuela para combatir el narcotráfico y otras amenazas.

Además, se ha señalado que la misión ahora incluye la posibilidad de acción terrestre en Venezuela, no solo marítima o aérea. Los ataques aéreos contra objetivos dentro de Venezuela supondrían una escalada significativa de la campaña, que hasta ahora se ha limitado a ataques aéreos contra supuestos barcos narcotraficantes, en los que ya han muerto 61 personas.

Hay un despliegue relevante de EE.UU cerca de Venezuela, buques de guerra, unidades de marines, aviones, etc. También se ha informado que el gobierno de Trump considera a grupos venezolanos como el Tren de Aragua y el Cartel de los Soles como “organizaciones terroristas” o “narco-terroristas”, lo que da una base legal que el ejecutivo considera para posibles acciones militares.

Las fuentes hablan de “opciones” o “planes” en estudio. Las noticias apuntan a acciones marítimas (ataques a barcos en la zona del Caribe) y despliegues navales, más que a bombardeos concretos de infraestructura en Venezuela. Pero no hay prueba de una lista formal de blancos aprobada o presentada al presidente para una ejecución inmediata.

El chavismo marchó este jueves en Caracas contra la "amenaza real" que, insiste, representa el despliegue militar de Estados Unidos en el mar Caribe, donde mantiene embarcaciones bajo el argumento de combatir el narcotráfico, pero que el presidente Nicolás Maduro considera como un intento de sacarlo del poder.

