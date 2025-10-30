Cinco detenidos tras la muerte por sobredosis del nieto de Robert De Niro

La Fiscalía de Nueva York ha anunciado la detención de cinco presuntos traficantes implicados en la muerte por sobredosis de Leandro De Niro Rodríguez, nieto del actor Robert De Niro. El joven, de 18 años, fue hallado sin vida en julio de 2023 en su apartamento de lujo de las Cipriani Club Residences, en el distrito financiero de Manhattan.

Según la investigación judicial, los arrestados formaban parte de una red de distribución de medicamentos falsificados entre adolescentes y jóvenes adultos. La red estaba dirigida por Grant McIver, Bruce Epperson, Eddie Barreto, John Nicolas y Roy Nicolas, quienes habrían organizado el suministro de miles de pastillas que imitaban analgésicos recetados, pero contenían fentanilo, una sustancia hasta 50 veces más potente que la heroína. Según la Fiscalía, la persona que se las vendió era consciente de que se trataba de una mezcla muy fuerte e incluso avisó al chico el 30 de junio, un día antes del encuentro para la transacción. "No quiero matarte", le dijo. Sin embrago, finalmente se las entregó a cambio de un pago de 105 dólares.

Tres de los implicados, conocidos por los nombres de “Dizzy”, “Tea” y “John John”, fueron detenidos junto a Sophia Haley Marks, alias “Percocet Princess”, de 20 años, quien ya fue señalada por su papel en la venta de narcóticos a través de redes sociales. Las autoridades aseguran que la organización contaba con una estructura jerarquizada, con intermediarios que distribuían dosis entre consumidores jóvenes de clase media y alta.

El fiscal federal Damian Williams declaró que se trataba de “una red que operaba con total desprecio por la vida humana, vendiendo veneno bajo la apariencia de medicamentos seguros”. De hecho, los detenidos podrían enfrentar penas de hasta 20 años de prisión por delitos de tráfico de drogas con resultado de muerte.

El Departamento de Justicia confirmó que la investigación se centra en rastrear las pastillas falsificadas que supuestamente habrían llegado directamente a manos de Leandro. El joven fue encontrado en su casa al lado de una sustancia blanca en polvo y algunos envases con etiquetas de medicamentos recetados. Los análisis toxicológicos determinaron que la causa de la muerte fue una sobredosis accidental de fentanilo. Las autoridades de Nueva York aún mantienen abierta la investigación.

Crisis del fentanilo

Este caso se añade a la crisis que ha provocado esta droga en Estados Unidos, que ya deja más de 70.000 muertes al año, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC).

La muerte de Leandro, hijo de la actriz Drena De Niro y nieto del aclamado actor Robert De Niro, entristeció al mundo del cine. Robert De Niro afirmó que la pérdida es como “un golpe devastador para toda la familia” y Drena compartió en redes sociales su agradecimiento por el apoyo que han recibido.