Una joven es secuestrada, violada y forzada a tatuarse el nombre de su agresor

Una mujer estuvo retenida durante siete días en su domicilio por su expareja. Durante ese tiempo fue golpeada, violada y humillada, además de obligada a tatuarse en el abdomen el apodo de su captor, Elyas, en letras cursivas y de gran tamaño. Los hechos ocurrieron en Hamburgo en 2023 y dos años después el proceso judicial sigue abierto.

En 2024, el Tribunal Regional de Hamburgo condenó al acusado a nueve años de prisión y detención preventiva por violación, coacción, amenazas, privación de libertad y agresión. Dos años después, la víctima no ha conseguido borrar el tatuaje, que ahora será objeto de una nueva audiencia en diciembre de este año.

La enfermera, de 21 años, explicó ante los jueces cómo fue forzada a grabarse en el abdomen, con letras cursivas y de gran tamaño, el alias de su agresor. "Es prácticamente un sello para demostrar a quién pertenezco", explicó. A pesar de varios intentos con láser para eliminarlo, le ha resultado imposible.

Los hechos ocurrieron en 2023, según 'LibertadDigital', cuando la joven fue abordada en plena calle por el acusado y sus acompañantes, que la amenazaron con un cuchillo y la obligaron a seguirles. Tras el tatuaje, fue llevada a su propio domicilio, donde permaneció encerrada durante siete días sometida a abusos, palizas y vejaciones que fueron incluso grabadas en vídeo.

"Me golpeó, mordió y pateó repetidamente, y me filmó amordazada y medio desnuda", declaró. Los hechos terminaron cuando un equipo especial de la policía alemana irrumpió en el apartamento y logró rescatarla. La joven explicó que había conseguido recuperar su teléfono y contactar con sus padres, lo que permitió la intervención policial.

El juez calificó la conducta del agresor de "inhumana", llegando a comparar el trato a la víctima con el de "un pedazo de ganado". "Si hubiera sido débil, el acto la habría destrozado. Afortunadamente, no lo es", dijo sobre la víctima.

