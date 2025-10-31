Muere un hombre tras ser embestido por una manada de elefantes salvajes

Un trabajador maderero de 43 años perdió la vida en Malasia tras ser atacado por una manada de elefantes salvajes cuando un grupo de empleados del sector forestal fue sorprendido por los animales mientras dormían.

Según informó la agencia pública malasia Bernama, que citó fuentes policiales, el suceso tuvo lugar la noche del miércoles en el pueblo maderero de Gua Musang, en el estado de Kelantan, situado unos 250 kilómetros al norte de Kuala Lumpur.

El ataque

La Policía local recibió el jueves el aviso del incidente. De acuerdo con el comunicado, seis trabajadores madereros despertaron sobresaltados por fuertes ruidos en el lugar en el que descansaban y corrieron hacia el bosque para ponerse a salvo.

El jefe de la Policía local, Sik Choon Foo, explicó que los cinco supervivientes regresaron al campamento unas horas más tarde y encontraron a su compañero gravemente herido, con fracturas en ambas piernas. Sin embargo, tuvieron que huir de nuevo al percatarse de que uno de los elefantes había vuelto.

Muerte confirmada en el hospital

El cuerpo sin vida del trabajador fue trasladado posteriormente al hospital de la localidad, donde una autopsia confirmó que falleció a causa de las heridas provocadas por los animales.

Las autoridades malasias registran con cierta frecuencia incursiones de elefantes salvajes en zonas habitadas, generalmente en busca de comida. A mediados de marzo, se lanzó un operativo para capturar a un elefante que había atacado a dos personas en Kuala Krai, unos 350 kilómetros al norte de la capital.

Los paquidermos habitan en varios países del Sudeste Asiático y, aunque siguen siendo utilizados en ocasiones con fines turísticos, organizaciones animalistas han denunciado en repetidas ocasiones supuestos casos de maltrato hacia ellos.

Un elefante ataca a un grupo de turistas y hunde a una mujer bajo el agua en un safari de África

El pasado mes, en Botswana, África, un grupo de cuatro turistas fue embestido por un elefante que temía que le pasara algo a sus crías. Los hechos tuvieron lugar cuando los afectados navegaban en canoa por el hábitat natural de estos mamíferos.

El ataque ocurrió porque los turistas se acercaron demasiado a la manada de elefantes, lo que provocó el enfado de uno de los animales que sin dudarlo comenzó un ataque.

El elefante intentó embestir varias veces las canoas de los afectados, logrando volcar una de ellas. Tras esto el animal hundió completamente a una de las turistas bajo el agua. Por suerte ninguno de ellos resulto herido y la familia de mamíferos continuó su camino.

