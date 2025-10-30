Muere una mujer de 80 años en una isla tropical tras ser olvidada por el crucero de lujo en el que viajaba

Noticia impactante. Una mujer de 80 años que viajaba en un crucero de lujo, que tendría una duración de 60 días por Australia, fue hallada muerta tras haber sido olvidada en una isla tropical. Su identidad no ha trascendido, según precisa 'CNN', y fue el sabado por la noche cuando se dio el aviso de su desaparición a las autoridades después de que en el crucero Coral Adventurer se percataran de su ausencia.

El sábado por la mañana, el barco atracó en Lizard Island, una isla turística a 30 kilómetros de la costa de Queensland. Es conocida, entre otros asuntos, por sus alojamientos de lujo. El domingo, la Policía de Queensland confirmó el hallazgo del cuerpo de la mujer en Lizard Island. Los agentes describen su muerte como "repentina y sin indicios de delito".

Según precisa el medio citado, la Autoridad Australiana de Seguridad Marítima declaró que su investigación incluirá "las circunstancias que rodean la posible desaparición de la pasajera durante el embarque".

Lizard Island fue una de las primeras paradas que hizo el crucero de 80.000 dólares australianos que recorre el país, pasando por el extremo norte de Cabo York, hacia la costa de Australia Occidental.

La compañía de cruceros Coral Expeditions anuncia Lizard Island como un lugar donde los pasajeros tienen la posibilidad de nadar, practicar esnórquel o hacer excursiones hasta el mirador de Cook para disfrutar de extraordinarias vistas panorámicas.

El director ejecutivo de Coral Expeditions, Mark Fifield, ha detallado que desde que se conoció la desaparición de la mujer, se inició una búsqueda por tierra y mar. De hecho, la AMSA comunicó que empezó la búsqueda junto con la Policía de Queensland después de que el capitán del barco denunciara la desaparición de la mujer a las autoridades, a las 9 p.m. del sábado.

La compañía lamenta lo ocurrido

Fifield, de Coral Expeditions, mantoene que la compañía lamenta profundamente lo sucedido. "El equipo de Coral se ha puesto en contacto con la familia de la mujer y continuaremos brindándoles apoyo durante este difícil proceso", señalan.