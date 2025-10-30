Si cumples 18 años este 2025... ¡estás de suerte! Bruselas sortea 40.000 billetes gratis de tren para jóvenes como tú

40.000 billetes de tren. Sí, sí, has leído bien. La Comisión Europea los va a sortear entre los jóvenes que cumplan la mayoría de edad a lo largo de este año para que tengan la posibilidad de viajar gratis por Europa entre el 1 de marzo de 2026 y el 31 de mayo de 2027. Lo ha anunciado este jueves la institución en un comunicado.

Desde este jueves y hasta el próximo 13 de noviembre, los jóvenes de la Unión Europea y de los países asociados al programa Eramus+ podrán entrar en el sorteo a través de la página web del Portal Europeo de la Juventud, donde tan solo tienen que responder un cuestionario.

Aquellos que lo respondan de manera correcta, podrán obtener uno de los billetes para viajar gratis durante 30 días y conseguir descuentos en el transporte público, el alojamiento, la comida y actividades culturales en 36 países europeos.

Desde que en el año 2018 se puso en marcha el programa 'Descubrir la UE", la Comisión ha ofrecido más de 390.000 billetes de tren, este año con motivo del 40 aniversario de la zona Schengen. "Hace cuarenta años, Schengen abrió las puertas a una Europa sin fronteras. Hoy, celebramos esa libertad brindando a 40.000 jóvenes la oportunidad de vivirla: cruzar fronteras, conocer gente nueva y descubrir la riqueza de nuestra Europa compartida", dijo el comisario europeo de Juventud, Glenn Micallef.

¿Cómo funciona?

Entre los requisitos para poder participar, se encuentran:

Haber nacido entre el 1 de enero de 2007 y el 31 de diciembre de 2007 (ambos inclusive)

Rellenar el formulario de solicitud en línea con un número de documento de identidad, de pasaporte o de tarjeta de residencia legal válido

Ser ciudadano o residente de uno de los países siguientes: uno de los Estados miembros de la Unión Europea, incluidos los países y territorios de ultramar (PTU), o uno de los terceros países asociados al programa Erasmus+: Islandia, Liechtenstein, Macedonia del Norte, Noruega, Serbia y Turquía.

Aceptar la declaración del formulario de solicitud.

A continuación, tendrás que responder a un cuestionario (excepto si presentas tu candidatura como miembro de un grupo). Si resultas seleccionado, podrás hacer un viaje de entre 1 y 30 días de duración en un período de viaje que empezará el 1 de marzo de 2026.

Si viajar te resulta complicado porque tienes una discapacidad o un problema de salud, recibirás asistencia y apoyo para poder participar en esta acción.

