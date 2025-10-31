Las duras imágenes de los efectos de la guerra en Sudán

Las imágenes captadas desde el espacio muestran las consecuencias más dramáticas de la guerra en Sudán: pilas de cadáveres y manchas de sangre que revelan ejecuciones masivas en el sur del país, ahora fragmentado y dominado por los paramilitares de las Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR).

La caída de Al Fasher, capital del estado de Darfur Norte, en manos de las FAR ha desatado la alarma internacional. La comunidad global denuncia una ola de asesinatos y una campaña de "limpieza étnica". Al Fasher, uno de los últimos bastiones del Ejército sudanés, ha soportado un asedio constante desde el inicio de la guerra en abril de 2023.

Herederas de las milicias yanyauid, responsables de más de 300.000 muertes en Darfur, las FAR son acusadas de haber ejecutado a más de 2.000 civiles en tres días, según el Ejército. La Red de Médicos de Sudán también reportó asesinatos por "motivos étnicos" de "decenas de civiles desarmados".

Las Fuerzas Conjuntas de Sudán condenaron con "la mayor firmeza los crímenes cometidos" y exigieron que se juzgue a todos los responsables, incluyendo a Emiratos Árabes Unidos, acusado de financiar a los paramilitares. Naciones Unidas advierte que el asedio ha dejado a la mitad de la población de Al Fasher al borde de la hambruna y ha obligado a más de 13 millones de personas a huir de sus hogares.

