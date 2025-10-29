Al menos 132 muertos en la operación policial más letal de la historia para desarticular una organización criminal

La operación policial a gran escala que se realizó en los barrios brasileños de Penha y Alemao, ha superado a la de 1992 que se cobró la vida de más de un centenar de reclusos. Según ha confirmado la Defensoría Pública de Río de Janeiro que, al menos, han muerto 132 personas entre las que se encuentras cuatro agentes.

Consistía en desarticular a una de las principales organizaciones criminales del país, el Comando Vermelho. Durante la mañana de este miércoles y después de que el gobernador del Estado, Cláudio Castro, haya calificado de "histórico" esta operación, los residentes de la Penha han encontrado, al menos 72 cuerpos sin vida, todos hombres y entre los que se encontraban familiares.

Aunque el gobernador determinase este miércoles en 58 la cifra de fallecidos, un dato ligeramente menor al publicado el pasado martes. Además, sumó la muerte de los cuatro agentes y fijó el recuento en los cadáveres que han ido apareciendo a su eventual ingreso en instituciones médicas oficiales.

"En 36 de favela, después de varias operaciones, nunca he visto nada parecido. Es algo nuevo, de una brutalidad y violencia de un nivel desconocido", apuntó el activista Raull Santiago, en declaraciones al portal G1.

En el mega operativo intervinieron en torno a 2.500 agentes contra el grupo criminal Comando Vermelho, quién está presente en una veintena de estados y que domina más de la mitad de las áreas controladas por la delincuencia en la región metropolitana de Río de Janeiro.

Sin embargo, el objetivo de esta operación se centraba en las detenciones, concretamente en la de uno de los principales líderes del grupo Thiago do Nascimento Mendes, alias 'Belao do Qutungo', que ha sido arrestado junto a casi un centenar de personas. Cuando la policía llegó a los barrios fue recibida con bombas lanzadas por drones.

Finalmente el operativo ha concluido con más de 80 detenciones, varios heridos y una trintena de fusiles de guerra y otras armas de menor calibre incautadas. Algunas de las personas perjudicadas no tenían nada que ver con los objetivos.

