Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Mundo

Brasil

Al menos 132 muertos en la operación policial más letal de la historia para desarticular una organización criminal

Al llegar a los dos barrios, la Policía fue ataca con bombas lanzadas desde drones.

Alrededor de 60 muertos en una operaci&oacute;n contra Comando Vermelho en R&iacute;o de Janeiro (Brasil)

Alrededor de 60 muertos en una operación contra Comando Vermelho en Río de Janeiro (Brasil)EUROPAPRESS

Publicidad

Irene Rodríguez
Publicado:

La operación policial a gran escala que se realizó en los barrios brasileños de Penha y Alemao, ha superado a la de 1992 que se cobró la vida de más de un centenar de reclusos. Según ha confirmado la Defensoría Pública de Río de Janeiro que, al menos, han muerto 132 personas entre las que se encuentras cuatro agentes.

Consistía en desarticular a una de las principales organizaciones criminales del país, el Comando Vermelho. Durante la mañana de este miércoles y después de que el gobernador del Estado, Cláudio Castro, haya calificado de "histórico" esta operación, los residentes de la Penha han encontrado, al menos 72 cuerpos sin vida, todos hombres y entre los que se encontraban familiares.

Aunque el gobernador determinase este miércoles en 58 la cifra de fallecidos, un dato ligeramente menor al publicado el pasado martes. Además, sumó la muerte de los cuatro agentes y fijó el recuento en los cadáveres que han ido apareciendo a su eventual ingreso en instituciones médicas oficiales.

"En 36 de favela, después de varias operaciones, nunca he visto nada parecido. Es algo nuevo, de una brutalidad y violencia de un nivel desconocido", apuntó el activista Raull Santiago, en declaraciones al portal G1.

En el mega operativo intervinieron en torno a 2.500 agentes contra el grupo criminal Comando Vermelho, quién está presente en una veintena de estados y que domina más de la mitad de las áreas controladas por la delincuencia en la región metropolitana de Río de Janeiro.

Sin embargo, el objetivo de esta operación se centraba en las detenciones, concretamente en la de uno de los principales líderes del grupo Thiago do Nascimento Mendes, alias 'Belao do Qutungo', que ha sido arrestado junto a casi un centenar de personas. Cuando la policía llegó a los barrios fue recibida con bombas lanzadas por drones.

Finalmente el operativo ha concluido con más de 80 detenciones, varios heridos y una trintena de fusiles de guerra y otras armas de menor calibre incautadas. Algunas de las personas perjudicadas no tenían nada que ver con los objetivos.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google

Esperanza Santos, de MsF, sobre el terror a los drones en zonas de guerra: "Nunca se sabe dónde van a matar"

Los drones se convierten en herramientas de matar civiles

Publicidad

Mundo

Alrededor de 60 muertos en una operación contra Comando Vermelho en Río de Janeiro (Brasil)

Al menos 132 muertos en la operación policial más letal de la historia para desarticular una organización criminal

Los drones se convierten en herramientas de matar civiles

Esperanza Santos, de MsF, sobre el terror a los drones en zonas de guerra: "Nunca se sabe dónde van a matar"

Donald Trump saluda al presidente de Corea del Sur, Lee Jae-myung.

Trump aterriza en Corea del Sur para cerrar su gira asiática con un cara a cara con el presidente chino

Israel rompe el alto el fuego con nuevos ataques donde han muerto al menos un centenar de personas
Guerra Gaza

Israel asegura que vuelve al alto el fuego en Gaza tras matar a un centenar de gazatíes

Monos a la fuga
Fuga de animales

Escapan varios monos, procedentes de un laboratorio, tras un accidente de camión: están infectados con varios virus

Policía de Río traslada a un grupo en un operativo
BRASIL

Al menos 64 muertos y 81 detenidos en la "mayor" operación contra el narcotráfico en favelas de Río de Janeiro

La operación contra el narcotráfico en favelas de Río de Janeiro se convierte en la acción policial más sangrienta realizada en la ciudad.

Huracán se lleva el techo de la casa
HURACÁN

El huracán 'Melissa' golpea Jamaica: "Los árboles se han doblado y han volado, hemos perdido parte del techo"

Cuba se prepara ya para la llegada del huracán 'Melissa', que sube a categoría 4 tras pasar por Jamaica.

Avión en los cielos de Boston

Un hombre apuñala con un tenedor a dos menores en pleno vuelo

Operación contra el Comando Vermelho en Río de Janeiro

Al menos 64 muertos y 81 detenidos en una operación contra el Comando Vermelho en Río de Janeiro

Trump y la primera ministra nipona

Vídeo: El momento en el que Trump se salta el protocolo en Japón y deja sin palabras a la primera ministra

Publicidad