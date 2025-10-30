Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Carlos III inicia un proceso formal para retirarle a Andrés el título de príncipe por sus vínculos con Epstein

El comunicado llega apenas dos semanas después de que el propio Andrés renunciara a sus títulos, entre ellos el de duque de York, al considerar que "las continuas acusaciones" en su contra "distraen" del trabajo del rey y de la familia real.

Fotografía de archivo. Príncipe Andrés.

Carlos III inicia un proceso formal para retirarle a Andrés el título de príncipe | EFE

Alejandro Lorente
Publicado:

La familia real británica ha comunicado este jueves que el rey de Carlos III ha decidido iniciar un proceso formal para retirar los títulos de su hermano Andrés, príncipe de Inglaterra, tras las acusaciones de vínculos con el delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein, y ha sido expulsado de la mansión en la que residía en Windsor, al oeste de Londres.

"El príncipe Andrés pasará a ser conocido como Andrés Mountbatten Windsor. Hasta la fecha, su contrato de arrendamiento de Royal Lodge le ha brindado protección legal para continuar residiendo allí. Se le ha notificado formalmente la rescisión de contrato y deberá trasladarse a otro alojamiento privado", señala un comunicado de Buckingham Palace.

Además, señala que estas medidas son "necesarias a pesar de que continúa negando las acusaciones en su contra". "Sus majestades desean dejar claro que sus pensamientos y simpatías han estado, y seguirán estando, con las víctimas y supervivientes de cualquier forma de abuso", concluye el comunicado.

La cadena de televisión británica BBC ha afirmado que Andrés se trasladará probablemente a una propiedad que tiene en la localidad de Sandringham, en Norfolk, y que será financiado de forma privada por el monarca. El aún príncipe ya ha recibido una notificación formal de la rescisión del contrato y el traslado será "tan pronto como sea posible".

El comunicado de Carlos III llega apenas dos semanas después de que el propio Andrés renunciara a sus títulos, entre ellos el de duque de York, al considerar que "las continuas acusaciones" en su contra "distraen" del trabajo del rey y de la familia real. Además, en 2019 indicó que abandonaba sus actividades públicas debido al escándalo.

Jeffrey Epstein fue arrestado en julio de 2019 por cargos de abuso sexual y tráfico de decenas de niñas a principios de los años 2000. Este millonario, quien llegó incluso a codearse en algún momento con personalidades como el príncipe Andrés de Inglaterra, el hijo de Isabel II, Bill Clinton o Donald Trump, fue descubierto ahorcado en su celda.

Presión sobre Carlos III los últimos días

En los últimos días, la presión sobre Carlos III estaba aumentando después de varios diputados propusieran abrir un debate en el Parlamento sobre la conducta del príncipe Andrés y la posibilidad de retirarle los títulos. Además, se añade el hecho de que una de las supuestas víctimas sexuales del que era hasta ahora príncipe, Virginia Giuffre, lo acusó en sus memorias póstumas.

