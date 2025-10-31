Trump podría ordenar ataques militares en Venezuela "en cualquier momento", según medios estadounidenses

La Administración de Estados Unidos, encabezada por Donald Trump, habría tomado la decisión de atacar objetivos militares dentro de Venezuela "en cualquier momento", según publica este viernes el diario estadounidense 'Miami Herald', que cita fuentes "conocedoras de la situación". Estas mismas fuentes aseguran que el ataque podría ejecutarse "desde el aire, en cuestión de días o incluso horas".

El 'Wall Street Journal' también reportó anoche que Washington tiene en su punto de mira instalaciones militares venezolanas supuestamente utilizadas para el tráfico de drogas. "Es probable que la infraestructura de las bandas de narcotraficantes y del régimen (de Nicolás Maduro) sea atacada si Trump decide emprender acciones militares", señaló.

El "cártel" que Estados Unidos atribuye a Maduro

Según la prensa estadounidense, el operativo buscaría "destruir instalaciones militares utilizadas por la organización de narcotráfico" que, de acuerdo con Washington, estaría encabezada por Nicolás Maduro y dirigida por altos mandos de su régimen. El 'Miami Herald' asegura que los ataques también pretenden "desarticular la cúpula del cártel", que exportaría alrededor de 500 toneladas de cocaína al año hacia Europa y Estados Unidos.

Una de las fuentes citadas por el medio advirtió que "a Maduro le queda poco tiempo": "Está a punto de verse atrapado y pronto podría descubrir que no puede huir del país aunque quisiera. Lo peor para él es que ahora hay más de un general dispuesto a capturarlo y entregarlo, plenamente conscientes de que una cosa es hablar de la muerte y otra muy distinta verla venir", señaló la fuente.

Un despliegue naval sin precedentes

El Centro para Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS) ha calificado el despliegue de efectivos navales de Estados Unidos en el Caribe, frente a Venezuela, como el mayor desde la Guerra del Golfo (1990-1991). Se espera la llegada del grupo de ataque del portaaviones Gerald Ford, lo que refuerza las sospechas de un inminente movimiento militar.

"No mandas a uno de tus activos navales más importantes solo para estar parado y darse una vuelta. O lo usas o lo reasignas de inmediato. Lo más probable es un ataque con misiles contra Venezuela", declaró el coronel retirado Mark Cancian, analista del CSIS.

Caracas destruye dos avionetas vinculadas al narcotráfico

Mientras tanto, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) anunció la destrucción de dos avionetas supuestamente utilizadas para el narcotráfico en el estado Apure, fronterizo con Colombia. Según la Zona Operativa de Defensa Integral (ZODI), las aeronaves ingresaron al espacio aéreo venezolano con el transpondedor apagado, violando la soberanía nacional.

Fueron detectadas por radares militares y declaradas "blancos a la ejecución operativa", detalló la institución en Instagram. El Ejército desplegó dos cazas para interceptarlas y finalmente las aeronaves fueron destruidas, aunque no se precisó si fue en vuelo o ya en tierra, ni si hubo fallecidos o detenidos.

