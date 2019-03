Estados Unidos confirma suspensión de asistencia a rebeldes en el norte de Siria

"Como consecuencia de esta situación, EE.UU. ha suspendido todas las próximas entregas de asistencia no letal en el norte de Siria", afirmó Josh Earnest, portavoz adjunto de la Casa Blanca, en su rueda de prensa diaria. Earnest indicó que la Administración estadounidense está recabando información sobre lo ocurrido aparentemente el viernes, cuando rebeldes islamistas se hicieron con el control de bases que pertenecían al Ejército Libre Sirio (ELS), que ha recibido apoyo de Washington y otros países occidentales.

La portavoz del Departamento de Estado, Jen Psaki, matizó en rueda de prensa que la ayuda "no letal" se ha suspendido solo en una zona concreta de Siria, mientras se determina qué tipo de material ha pasado a control de Frente Islámico, una facción escindida del ELS. Psaki dijo que aún queda por determinar si con la toma de control de esos almacenes el Frente Islámico tuvo acceso a armamento, otro tipo de ayuda que Estados Unidos provee al Consejo Militar Sirio del ELS, con el que está en contacto para conocer más detalles del suceso. "Entendemos que han tenido acceso a asistencia no letal", por lo que se trataría, según Psaki, de paquetes de alimentos y primeros auxilios, equipos electrónicos, informáticos y de comunicaciones.

Psaki declaró que no puede determinar durante cuánto tiempo se dejará de proveer ayuda al Consejo Militar Sirio del ELS en el norte sirio, donde ese grupo podría estar debilitándose. La pérdida de control de instalaciones del ELS se produjo en una zona cercana a la frontera con Turquía, mientras que Psaki aseguró hoy que la ayuda sigue fluyendo desde otros países fronterizos con Siria. "Una significativa parte de nuestra política hacia Siria ha sido enfocada a ofrecer apoyo a los elementos de la oposición que son moderados, que están comprometidos con el respeto de los derechos humanos básicos y con el respeto de las minorías religiosas y étnicas en el país", agregó el portavoz de la Casa Blanca.

No obstante, Earnest remarcó que "la asistencia humanitaria, que se distribuye a través de organizaciones internacionales y no gubernamentales, no se ha visto afectada por esta suspensión". La medida ha sido anunciada también por el Reino Unido a través del secretario de Estado británico para Oriente Medio, Hugh Robertson, quien dijo que la situación en Siria "se ha vuelto en extremo compleja".