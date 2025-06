¿Estaba Irán cerca de la bomba nuclear?

Israel y Estados Unidos han atacado varias instalaciones iraníes como parte de una ofensiva a gran escala para inhibir el programa nuclear del país de Medio Oriente.

La operación se realizó este sábado y Estados Unidos usó aviones bombarderos B-2 para accionar el penetrador de municiones masivo (MOP) GBU-57A/B, la mayor bomba no nuclear "rompebúnkeres" del mundo.

Donald Trump aseguró que Irán estaba a "semanas de completar la bomba nuclear" y el ejército israelí indicó que en meses recientes había recopilado inteligencia que mostraba el "progreso concreto" que se había logrado "en los esfuerzos del régimen iraní para producir componentes de armas adaptados a una bomba nuclear", incluyendo un núcleo metálico de uranio con una fuente iniciadora de neutrones para detonar una explosión nuclear".

Sin embargo, la directora de política de no proliferación de la Asociación de Control de Armas, Kelsey Davenport, declaró a la cadena BBC que el primer ministro de Israel no presentó ninguna evidencia clara o convincente de que Irán estuviera a punto de lograr un arma nuclear. "Durante meses, la posibilidad de éxito de Irán ha sido cercana a cero", explicó, al tiempo que enfatizó que algunas de las actividades nucleares de Irán podrían aplicarse al desarrollo de una bomba, pero que las agencias de inteligencia de Estados Unidos habían concluido que el país no estaba involucrado en trabajos clave de fabricación de armas nucleares.

Además de atacar objetivos militares, el gobierno israelí interceptó a los principales científicos nucleares iraníes y altos cargos militares.

Benjamín Netanyahu, primer ministro de Israel, indicó entonces que se había actuado porque "si no se frenaba, Irán podría producir un arma nuclear en muy poco tiempo".

Mientras, el ministro Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araghchi, reaccionó a los hechos calificándolos como una "grave violación" a la Carta de las Naciones Unidas, el derecho internacional y el Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares. Y agregó que "Irán se reserva todas las opciones para defender su soberanía, sus intereses y su pueblo".

El gobierno de Teherán insiste en que su programa nuclear es pacífico y que la doctrina de su país estaba "arraigada en nuestra convicción en la prohibición e ilegitimidad de las armas nucleares". Se cree ampliamente que Israel tiene armas nucleares, aunque el gobierno israelí no lo confirma ni lo niega.

Sobre energía atómica

En unas declaraciones a la BBC, el director general del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), Rafael Grossi, sobre las afirmaciones israelíes aseguró que "esa es su evaluación sobre la situación. Yo no estoy familiarizado con los reportes o información interna que ellos puedan tener", sentenció.

Sin embargo, señaló que el último informe trimestral del OIEA divulgado a finales de mayo advertía que Irán había acumulado suficiente uranio enriquecido a una pureza de hasta 60% para producir nueve bombas atómicas. Eso era "una fuente de preocupación legítima", subrayó.

Grossi también expresó que la organización no podía dar garantías de que el programa nuclear iraní fuera exclusivamente pacífico porque Irán no estaba permitiendo el cumplimiento de las investigaciones sobre las partículas sintéticas de uranio descubiertas por los inspectores en tres instalaciones nucleares no declaradas. "Al mismo tiempo, recordamos que, mientras que hasta inicios de los años 2000 solía haber… un esfuerzo estructurado y sistemático en la dirección de un dispositivo nuclear, ese no es el caso ahora", añadió.

