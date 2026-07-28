Dubái ofrece hasta 800 euros a sus residentes por atraer nuevos turistas tras la guerra con Irán

Dubái busca recuperar el brillo turístico que le convirtió en uno de los grandes destinos internacionales. El emirato ha puesto en marcha un nuevo programa de incentivos que ofrece recompensas de hasta unos 800 euros a residentes y ciudadanos de Emiratos Árabes Unidos que consigan atraer visitantes extranjeros.

La iniciativa, bautizada como “A Dubai Invite”, permite a mayores de 18 años con un documento de identidad válido recomendar hasta tres huéspedes para que viajen a Dubái. Los visitantes deberán contar con un visado turístico válido y podrán llegar al país por vía aérea, marítima o terrestre. A cambio, los participantes recibirán paquetes de beneficios que pueden incluir estancias hoteleras y ofertas gastronómicas con un valor de hasta 3.000 dírhams de Emiratos Árabes Unidos (unos 800 euros).

La medida llega en un momento complicado para el sector turístico del emirato. Dubái cerró 2025 con cifras récord, con 19,59 millones de visitantes internacionales, pero la escalada de tensión en Oriente Próximo y la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán han afectado a la imagen del destino como refugio seguro en la región.

Recuperar la confianza de los viajeros

Los ataques con misiles sufridos en marzo provocaron una caída de las reservas y un fuerte descenso de la ocupación hotelera, que pasó de niveles cercanos al 80% a cifras mucho más reducidas en los meses posteriores, según los datos difundidos por el sector.

No es la única medida adoptada por las autoridades. Dubái también ha aplicado incentivos adicionales para recuperar viajeros, como la suspensión del impuesto turístico nocturno en hoteles de categoría superior y la eliminación de una tasa municipal del 7% aplicada a facturas de hoteles y restaurantes.

El objetivo es claro: volver a situar a Dubái como uno de los destinos turísticos más atractivos del mundo y recuperar la confianza de los viajeros internacionales.

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