Infantino, citado a declarar en el Congreso de EEUU por sus vínculos con Trump

El congresista demócrata Jamie Raskin ha solicitado a Gianni Infantino que entregue documentos y comparezca ante el comité judicial de la Cámara de Representantes para aclarar la relación entre la FIFA y Donald Trump. La petición incluye cualquier comunicación, regalo, pago o beneficio concedido al presidente estadounidense o a personas de su entorno, así como los registros de visitas a la oficina que el organismo abrió el año pasado en la Torre Trump, en Nueva York.

El comité ha fijado el 9 de agosto como fecha límite para entregar la documentación y programar la entrevista solicitada.

Una relación bajo el foco

La cercanía entre Infantino y Trump ya había despertado dudas antes del Mundial. Durante el sorteo del torneo, celebrado en Washington, el presidente estadounidense recibió el recién creado Premio de la Paz de la FIFA. Además, el organismo inauguró una oficina en la Torre Trump, un movimiento que reforzó la relación entre ambas partes.

Las críticas aumentaron durante el Mundial. Según la carta de Raskin, Trump llamó en varias ocasiones a Infantino para pedir que se revisara la expulsión del delantero estadounidense Folarin Balogun antes del partido de octavos de final contra Bélgica. Finalmente, la FIFA levantó la sanción, una decisión que provocó críticas de varias selecciones y federaciones por la posible influencia política en una decisión deportiva.

La imagen de ambos volvió a generar polémica durante la final del torneo. Trump acompañó a Infantino en la entrega del trofeo tras la victoria de España sobre Argentina y ambos fueron abucheados por parte del público.

Las críticas de los demócratas

En su escrito, Raskin recuerda que Infantino llegó a la presidencia de la FIFA con la promesa de acabar con los escándalos de corrupción que durante años afectaron al organismo. Sin embargo, sostiene que debilitó los mecanismos internos de control y favoreció una relación demasiado estrecha con la Administración Trump, una estrategia que algunos expertos citados en la carta califican de "soborno legal".

La investigación también pone el foco en la política de venta de entradas del Mundial. Raskin critica el uso de precios dinámicos, que disparó el coste de muchas localidades y dejó a numerosos aficionados sin poder asistir a los partidos.

Aunque los demócratas no tienen mayoría en la Cámara de Representantes y no pueden obligar a Infantino a comparecer sin apoyo republicano, la presión sobre el presidente de la FIFA sigue aumentando. Mientras tanto, el dirigente ha respondido con un mensaje en Instagram en el que acusa a sus críticos de difundir "narrativas falsas" y defiende el éxito del Mundial.

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