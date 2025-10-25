Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Encuentran muerta a la conocida influencer de 19 años, Emman Atienza, en su casa de Los Ángeles

La hija del presentador Kim Atienza y la empresaria Felicia Hung falleció por suicidio, según el forense. Su familia la recordó por su "autenticidad" y su compromiso con la salud mental.

Imagen de archivo de Emman Atienza.

Irene Delgado
Publicado:

La comunidad filipina y el mundo digital están de luto tras conocerse la muerte de Emmanuelle 'Emman' Atienza, modelo e influencer de 19 años. La joven fue hallada sin vida el pasado 22 de octubre en su vivienda de Los Ángeles, adonde se había mudado recientemente para continuar su carrera profesional.

Sus padres, el presentador de televisión Kim Atienza y la empresaria Felicia Hung, comunicaron el fallecimiento a través de un mensaje publicado en redes sociales: "Con profunda tristeza, compartimos el inesperado fallecimiento de nuestra hija y hermana, Emman".

En el texto, Hung añadió: "Trajo tanta alegría, risas y amor a nuestras vidas y a las de todos los que la conocieron. Emman tenía una forma especial de hacer que la gente se sintiera vista y escuchada, y no tenía miedo de compartir su propia experiencia con la salud mental".

El mensaje concluye con un llamado a honrar su memoria: "Su autenticidad ayudó a muchos a sentirse menos solos. Para honrar la memoria de Emman, esperamos que conserven las cualidades que ella impuso: compasión, valentía y un toque extra de bondad en su vida diaria. Con cariño, Kim, Feli, José y Eliana".

El forense confirma la causa de muerte

El médico forense del condado de Los Ángeles confirmó a la revista People que la causa del fallecimiento de Emman Atienza fue el suicidio. La joven había compartido en varias ocasiones sus experiencias con la salud mental y, en enero, escribió en redes sociales que "2024 fue un torbellino de altibajos".

Una figura influyente con millones de seguidores

Emman contaba con más de 250.000 seguidores en Instagram y 900.000 en TikTok, donde solía publicar contenido sobre moda, estilo de vida y bienestar emocional. Su franqueza y vulnerabilidad la convirtieron en una voz destacada entre los jóvenes seguidores que veían en ella un ejemplo de autenticidad.

Nacida en Filipinas, creció en una familia reconocida por su exposición pública, pero siempre trató de construir su propio camino. Su última etapa en California representaba, según sus propias palabras, una oportunidad de crecimiento personal y profesional.

