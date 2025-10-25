Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Una joven británica se va de viaje con amigas a Turquía y despierta con acento tailandés tras sufrir un derrame cerebral

Una joven británica de 29 años sufrió un derrame cerebral durante un viaje con amigas en Turquía, y despertó hablando con acento tailandés. Los médicos le diagnosticaron síndrome del acento extranjero, una rara secuela neurológica que le ha cambiado la vida.

Paula Hidalgo
Publicado:

La vida de una joven británica cambió para siempre después de lo que parecía un viaje normal con amigas a Turquía. Cathy Warren, de 29 años, estaba de vacaciones en Fethiye celebrando su cumpleaños cuando comenzó a sentirse mareada y perdió la movilidad de las piernas de repente, justo antes de salir a cenar.

Pensando que se trataba de un golpe de calor, Cathy no le dio mayor importancia al dolor de cabeza que había sentido durante el día. Sin embargo, poco después fue trasladada de urgencia al hospital, donde los médicos confirmaron que había sufrido un derrame cerebral.

Cuando despertó, descubrió que su lado izquierdo estaba paralizado, y que su acento británico había desaparecido. En su lugar, hablaba con un marcado acento tailandés, parecido al de su madre. Los médicos le diagnosticarlos síndrome del acento extranjero, una rara afección neurológica que puede aparecer después de sufrir un daño cerebral.

"Siento que he perdido parte de mi identidad"

Cathy, que vive en Basingstoke (Hampshire) y trabaja como administradora financiera, pasó un mes hospitalizada en Turquía antes de poder regresar a Reino Unido en octubre de 2024. Allí continuó su recuperación: dos meses más ingresada y tres de rehabilitación intensiva, en los que tuvo que aprender a caminar de nuevo."Al principio necesitaba tres personas para poder moverme. Pasé por trípode, muleta y ahora ya camino sola", explicó. "Me llevó casi diez meses recuperar la movilidad".

"Antes tenía acento británico, pero cuando desperté, mi acento era otro. Se parece al de mi madre, es tailandés. Los médicos creen que influyó el hecho de que ocurrió en el extranjero y por la conexión con mi familia". Cathy ha ido a sesiones de terapia del tabla, aunque los especialistas no le aseguran que su voz original vuelva. "No creo que vuelva a sonar igual. Siento que he perdido parte de mi identidad", confiesa.

Un síndrome raro y desconcertante

El síndrome del acento extranjero es una condición neurológica muy poco frecuente en la que el habla de una persona cambia repentinamente y adopta un acento distinto al suyo. En la mayoría de los casos se produce tras un accidente cerebrovascular o una lesión cerebral. Los expertos creen que el cambio se debe a alteraciones en las áreas del cerebro que controlan el lenguaje y la pronunciación, aunque todavía no existe un tratamiento completamente eficaz.

