Detienen a tres ciudadanos chinos en Georgia que intentaban comprar dos kilos de uranio

Los tres tenían la intención de trasladar los dos kilos de uranio a China a través del territorio ruso.

Alba Gutiérrez
Publicado:

Las fuerzas de seguridad de Georgia han anunciado la detención de tres ciudadanos chinos que estaban intentando adquirir dos kilos de mineral de uranio en el país caucásico. Tal y como detalló el subjefe del Servicio de Seguridad Estatal de Georgia, Lasha Magradze, "han sido detenidos tres ciudadanos chinos que intentaban adquirir ilegalmente dos kilos de uranio". Además, el subjefe del Servicio de Seguridad Estatal ha asegurado que, por ese hecho, pueden recibir hasta diez años de prisión.

Magradze ha explicado que uno de los detenidos, que se encontraba ilegalmente en el país, organizó la llegada de sus dos cómplices, los cuales "eran los interesados en la compra del mineral radiactivo".

Una vez llegaron sus dos cómplices, procedieron a la búsqueda del uranio en el territorio de Georgia y "pensaban adquirir dos kilos de uranio por 400.000 dólares", lo que equivaldría a 344.040 euros.

Cuando obtuvieran esos dos kilos de uranio, querían "llevarlo a China a través del territorio de Rusia". De la misma manera, el funcionario subrayó que las acciones de los tres detenidos estaban siendo coordinadas desde China.

Aparte de detenerlos, los agentes de las fuerzas de seguridad de Georgia registraron sus domicilios tanto en la capital, Tiflis, como en la segunda ciudad del país, Batumi.

Varios dirigentes opositores fueron detenidos tras las protestas contra el Gobierno en Georgia

Un total de cinco personas, incluidos dirigentes de la oposición, han sido detenidas en Georgia por la convocatoria de las protestas y manifestaciones que han tenido lugar a principios de este mes. Dichas manifestaciones pretendían protestar contra el presunto fraude electoral en las elecciones locales.

Tal y como ha confirmado el Ministerio del Interior, se arrestó al dirigente político y cantante de ópera Paata Burchuladze, a Murtaz Zodelava, a Irakli Nadiradze, a Paata Manjgaladze del partido Sí a Europa y al coronel retirado Lasha Beridze.

Los cinco están acusados de pedir un cambio violento del orden constitucional del país y de intentar derrocar al Gobierno, así como de organizar, liderar y participar en violencia grupal. Todos estos crímenes están tipificados y conllevan penas de hasta nueve años de prisión, tal y como informa el portal de noticias georgiano Netgazeti.

Tal y como indicó el Ministerio, "se ha concluido que, durante las protestas, hubo llamamientos a la violencia por parte de los organizadores". Durante esas protestas, los manifestantes irrumpieron en el patio del Palacio Ceremonial de Georgia, pero fueron echados por efectivos antidisturbios.

Asimismo, el Ministerio de Sanidad ha informado de que seis manifestantes y 21 agentes de la Policía han tenido que ser hospitalizados. Aparte de las hospitalizaciones, el Ayuntamiento de Tiflis ha sufrido daños materiales y también se quemaron varios contenedores de basura.

