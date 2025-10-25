Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Mundo

TIROTEO ESTADOS UNIDOS

Recibe el alta la niña de 12 años que recibió un disparo en la cabeza en Estados Unidos

Una multitud se ha reunido con pancartas y aplausos para recibir a Sophia Forchas a la salida del hospital.

Recibe el alta la ni&ntilde;a de 12 a&ntilde;os que recibi&oacute; un disparo en la cabeza en Estados Unidos

Recibe el alta la niña de 12 años que recibió un disparo en la cabeza en Estados UnidosGoFundMe

Publicidad

Marta Alarcón
Publicado:

Cada vez son más los tiroteos masivos en Estados Unidos, que afectan a miles de personas inocentes. Una de esas víctimas fue Sophia Forchas, una niña de 12 años que recibió un disparo en la cabeza mientras estaba en una misa escolar, y que dos meses más tarde, ha recibido el alta médica pese a las pocas posibilidades que tenía de sobrevivir.

El orden de los hechos

El pasado 27 de agosto, en una escuela católica en Minnesota (EEUU), un joven provocó un tiroteo masivo en el que murieron dos niños y 17 personas resultaron heridas. Una de ellas fue Sophia Forchas, la joven de 12 años recibió un disparo en la cabeza que le afectó al lóbulo occipital derecho de su cerebro. Durante los primeros días ingresada, la familia de la víctima emitía un comunicado en el que decía que: "Los médicos nos advirtieron que estaba al borde de la muerte".

Ocurrió un milagro

Diez días más tarde, aunque los cirujanos al principio no se atrevían a extraer la bala del cerebro por miedo a causarle algún daño, finalmente accedieron y le extirparon el lado izquierdo del cráneo. "Si me hubieran dicho en ese momento que diez días después estaríamos aquí con un atisbo de esperanza, habría dicho que se necesitaría un milagro", comentaba el cirujano según La Dépêche.

Un largo camino de recuperación por delante

Y eso es lo que precisamente le sucedió a Sophia, un milagro. Tras dos meses ingresada en el hospital, y unas semanas en coma inducido, Sophia comenzó un proceso de recuperación que los médicos califican como "un milagro" y ha conseguido salir del hospital envuelta en aplausos, pancartas y lágrimas de alegría de toda una multitud que reflejaban la admiración por su fortaleza y valentía. Sus padres califican este día como "uno de los más extraordinarios de nuestras vidas", aunque todavía le queda un largo recorrido de rehabilitación.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Maduro insta a una "huelga general" en caso de ataque terrestre de Estados Unidos

Maduro ordena a los venezolanos iniciar una "huelga general" en caso de ataque contra el país

Publicidad

Mundo

Recibe el alta la niña de 12 años que recibió un disparo en la cabeza en Estados Unidos

Recibe el alta la niña de 12 años que recibió un disparo en la cabeza en Estados Unidos

Imagen de archivo de Emman Atienza.

Encuentran muerta a la conocida influencer de 19 años, Emman Atienza, en su casa de Los Ángeles

Imagen aérea del Pentágono, Estados Unidos

El Pentágono acepta una donación anónima de 130 millones de dólares para pagar los salarios de los militares

Captura de pantalla del HMP Chelmsford
Inmigración

Reino Unido libera por error a un inmigrante condenado por agresión sexual

Pedro Sánchez y Friedrich Merz, canciller alemán
LENGUAS COOFICIALES

Alemania mantiene su opinión sobre el uso de las lenguas cooficiales en la Unión Europea

Gustavo Petro y Donald Trump
Colombia

Trump sanciona a Petro, su familia y su ministro por supuestos vínculos con el narcotráfico

Estados Unidos congela los bienes del presidente colombiano, su esposa, su hijo y Armando Benedetti. Petro habla de "paradoja" y responde que "ni un paso atrás y jamás de rodillas".

Flota de IAG: aviones de Iberia y Vueling._643x397
Lituania

Varios globos procedentes de Bielorrusia obligan a cerrar los aeropuertos de Vilna y Kaunas

Se han cancelado un total de 10 vuelos y más de 6.000 pasajeros se vieron afectados por el cierre.

Una joven británica se va de viaje con amigas a Turquía y despierta con acento tailandés tras sufrir un derrame cerebral

Una joven británica se va de viaje con amigas a Turquía y despierta con acento tailandés tras sufrir un derrame cerebral

Fotografía cedida por la Marina de los Estados Unidos donde se muestra el USS Gerald R. Ford

Estados Unidos despliega su mayor portaaviones en aguas del Caribe en medio de la tensión con Venezuela

Imagen de una mujer aplicándose gotas oftálmicas

Una joven se queda ciega después de que un parásito entrase en su ojo mientras se duchaba

Publicidad