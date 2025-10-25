Recibe el alta la niña de 12 años que recibió un disparo en la cabeza en Estados Unidos

Cada vez son más los tiroteos masivos en Estados Unidos, que afectan a miles de personas inocentes. Una de esas víctimas fue Sophia Forchas, una niña de 12 años que recibió un disparo en la cabeza mientras estaba en una misa escolar, y que dos meses más tarde, ha recibido el alta médica pese a las pocas posibilidades que tenía de sobrevivir.

El orden de los hechos

El pasado 27 de agosto, en una escuela católica en Minnesota (EEUU), un joven provocó un tiroteo masivo en el que murieron dos niños y 17 personas resultaron heridas. Una de ellas fue Sophia Forchas, la joven de 12 años recibió un disparo en la cabeza que le afectó al lóbulo occipital derecho de su cerebro. Durante los primeros días ingresada, la familia de la víctima emitía un comunicado en el que decía que: "Los médicos nos advirtieron que estaba al borde de la muerte".

Ocurrió un milagro

Diez días más tarde, aunque los cirujanos al principio no se atrevían a extraer la bala del cerebro por miedo a causarle algún daño, finalmente accedieron y le extirparon el lado izquierdo del cráneo. "Si me hubieran dicho en ese momento que diez días después estaríamos aquí con un atisbo de esperanza, habría dicho que se necesitaría un milagro", comentaba el cirujano según La Dépêche.

Un largo camino de recuperación por delante

Y eso es lo que precisamente le sucedió a Sophia, un milagro. Tras dos meses ingresada en el hospital, y unas semanas en coma inducido, Sophia comenzó un proceso de recuperación que los médicos califican como "un milagro" y ha conseguido salir del hospital envuelta en aplausos, pancartas y lágrimas de alegría de toda una multitud que reflejaban la admiración por su fortaleza y valentía. Sus padres califican este día como "uno de los más extraordinarios de nuestras vidas", aunque todavía le queda un largo recorrido de rehabilitación.

