Reino Unido libera por error a un inmigrante condenado por agresión sexual

Las autoridades británicas han comenzado una operación para localizar a Hadush Gerberslasie Kebatu, un ciudadano de Etiopía de 41 años que fue liberado, por error, de una prisión. Hadush debía trasladarse a un centro de detención de inmigrantes para su deportación ya que cumplía una condena de doce meses por agresión sexual y estaba sujeto a una orden de prevención de daños sexuales durante cinco años.

Su caso se remonta al pasado mes de septiembre, cuando fue declarado culpable de agredir sexualmente a una mujer y a una menor de 14 años cerca del hotel de solicitantes de asilo Bell, en la localidad inglesa de Epping. Tal y como pudo confirmar la Fiscalía del Condado de Essex, Hadush se encontraba en prisión desde hace un mes y aseguran que su liberación accidental tuvo lugar en el centro penitenciario HMP Chelmsford.

Por este hecho, el viceprimer ministro británico, David Lammy, ha dicho estar "consternado" y ha asegurado que se ha ordenado una investigación urgente. Tal y como ha declarado en un comunicado, "estamos trabajando con la policía para localizarlo" y detalla que "Kebatu debe ser deportado por sus crímenes".

Kebatu fue hallado culpable de dos cargos de agresión sexual, uno de intento de agresión, otro de acoso sin violencia y uno de incitación a una menor a participar en actividades sexuales. Esos delitos tuvieron lugar en julio de este mismo año, coincidiendo con su llegada a Reino Unido a bordo de una embarcación ilegal que procedía del Canal de la Mancha.

Su caso provocó manifestaciones y protestas frente al hotel Bell, donde se alojaban solicitantes de asilo. Desde ese momento, su figura ha sido citada por sectores políticos como ejemplo de la crisis migratoria y de fallos en el sistema judicial británico.

El Servicio Penitenciario de Su Majestad confirmó en un comunicado que trabaja "con urgencia para devolver al delincuente a custodia" y ha afirmado que ahora la máxima prioridad es la protección pública. Por el momento, la policía sigue manteniendo activa la orden de búsqueda y ha pedido colaboración ciudadana para encontrar a Hadush.

La liberación de Kebatu por error: el epicentro del debate político británico

Durante la celebración del juicio, el tribunal de Chelmsford escuchó que Hadush había intentado besar e intimidar a una adolescente de 14 años en dos ocasiones consecutivas en una calle de Epping. Asimismo, agredió a una mujer adulta que estaba ayudándole con su currículum. El juez que escuchó estas declaraciones describió estas situaciones como "experiencias repugnantes", sobre todo para la víctima menor de edad, que declaró sentirse vigilada cada vez que salía de casa.

La liberación del condenado ha generado fuertes críticas. El líder del partido Reform UK, Nigel Farage, ha llegado a asegurar que "Gran Bretaña está destrozada". Asimismo, el ministro del Interior, Chris Philp, ha calificado el incidente de "vergonzoso". También la diputada liberal demócrata, Marie Goldman, ha exigido una investigación pública para determinar las causas del error y ha reclamado que se acelere la deportación del fugitivo cuando sea detenido.

Por último, el Gobierno británico ha reconocido la gravedad de ese caso y ha seguido reiterando su compromiso de revisar los protocolos de traslado entre prisiones y centros de detención de inmigrantes.

