Varios globos procedentes de Bielorrusia obligan a cerrar los aeropuertos de Vilna y Kaunas

La actividad de los aeropuertos en las ciudades lituanas de Vilna y Kaunas se ha visto afectada después de que se detectara la presencia de globos procedentes de Bielorrusia en el espacio aéreo del país báltico. Tal y como recogió la radiotelevisión pública lituana LRT, se han visto afectados un total de 40 vuelos y alrededor de 6.000 pasajeros después de que ambos aeropuertos cerrasen y suspendieran la actividad aérea.

Se cancelaron un total de 10 vuelos, 14 fueron desviados y 16 tuvieron que ser retrasados tanto en el aeropuerto de Kaunas como en el de Vilna.

Según el responsable del Centro Nacional de Gestión de Crisis, Vilmantas Vitkauskas, un total de tres globos fueron detectados. Tal y como aseguró Vitkauskas, "lo preocupante era la dirección en la que volaban los globos ya que era muy peligrosa no solo para Vilna, sino también para el aeropuerto de Kaunas".

En un primer momento, las informaciones apuntaban la posibilidad de que los globos fueran de uso meteorológico. Sin embargo, el responsable del Centro Nacional de Gestión de Crisis afirmó que esos objetos estaban destinados al contrabando.

Por el momento, las autoridades de Lituania continúan trabajando para obtener más información sobre lo ocurrido y han decidido cerrar temporalmente la frontera terrestre con Bielorrusia entre las 19:00 horas del viernes y las 9:00 de hoy.

Cuatro detenidos

Vitkauskas ha señalado que las autoridades del país báltico han recuperado 12 globos, han incautado cajas con tabaco de contrabando y han detenido a cuatro personas implicadas. Asimismo, han informado que los dos pasos fronterizos con Bielorrusia han sido clausurados de forma temporal.

El aeropuerto de Vilna ya suspendió la actividad aérea por la presencia de globos a principios de este mes

A principios de este mes, el aeropuerto de Vilna suspendió temporalmente todas sus operaciones durante la noche del sábado tras detectar la presencia de varios globos de origen desconocido en sus inmediaciones y obligó a desviar vuelos a países vecinos como Letonia y Polonia.

Tal y como indicó el propio aeropuerto en su cuenta de Facebook, "el Aeropuerto de Vilna recibió información por parte de representantes de 'Oro Navigacija' indicando que el tráfico aéreo sería suspendido temporalmente". Asimismo, han indicado que esa decisión de suspender el tráfico aéreo "se tomó por una serie de globos aerostáticos que se dirigían hacia el aeropuerto".

Precisamente, el tráfico aéreo se interrumpió después de que se reportaran varios objetos voladores no identificados en el cielo. Tal y como indicaron varios medios locales como Lrytas, esta situación llevó a las autoridades a cerrar el espacio aéreo sobre Vilna como medida de precaución.

El Centro Nacional de Gestión de Crisis de Lituania calificó los objetos avistados como "globos de contrabando", aunque no ha ofrecido ninguna información adicional sobre su procedencia ni su posible finalidad, tal y como ha informado la agencia de noticias dpa. Este incidente se produjo pocas semanas después de que el mismo aeropuerto paralizase sus vuelos debido a la presencia de drones en la zona.

