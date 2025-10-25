Trump sanciona a Petro, su familia y su ministro por supuestos vínculos con el narcotráfico

El gobierno de Estados Unidos anunció este viernes sanciones contra el presidente de Colombia, Gustavo Petro, su esposa Verónica Alcocer, su hijo Nicolás Petro y el ministro del Interior, Armando Benedetti, por supuestos vínculos con el narcotráfico y por "permitir que los carteles prosperen".

"Desde que el presidente Gustavo Petro llegó al poder, la producción de cocaína ha explotado a la cifra más alta en décadas, inundando EE.UU. y envenenando a estadounidenses", dijo el secretario del Tesoro, Scott Bessent, en un comunicado.

Las medidas fueron publicadas por la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC) e implican el bloqueo de bienes y cuentas en Estados Unidos, así como la prohibición de realizar transacciones financieras con empresas o bancos estadounidenses.

En la lista OFAC por "amenazas a la seguridad nacional"

Ser incluido en la lista OFAC significa quedar aislado del sistema financiero internacional. Según el Tesoro, Petro fue designado por "haberse involucrado, o intentarlo, en actividades que han contribuido materialmente a la proliferación internacional de drogas ilícitas o sus medios de producción".

El comunicado añadió que cualquier entidad que sea propiedad directa o indirecta, en un 50% o más, de las personas sancionadas también queda bloqueada. "Cualquier transacción con ciudadanos estadounidenses relacionada con bienes de los sancionados está prohibida", recordó el Tesoro.

Petro responde: "Toda una paradoja"

El presidente colombiano reaccionó con dureza a través de X. "Luchar contra el narcotráfico durante décadas y con eficacia me trae esta medida del gobierno de la sociedad que tanto ayudamos para detener sus consumos de cocaína. Toda una paradoja, pero ni un paso atrás y jamás de rodillas", escribió.

Horas más tarde, durante un acto público en Bogotá, insistió en que Estados Unidos "ni siquiera sabe dónde está Colombia" y aseguró que contratará un abogado estadounidense para apelar la sanción.

Su esposa, Verónica Alcocer, no se ha pronunciado, mientras que Nicolás Petro calificó la decisión como "persecución política y judicial sin precedentes" y anunció que acudirá a organismos internacionales.

"Gringos go home"

El ministro del Interior, Armando Benedetti, también respondió en X: "Gringos go home". En otro mensaje añadió: "Nunca he entrado en la casa de ni un solo narcotraficante. Para Estados Unidos, una declaración no violenta es lo mismo que ser un narcotraficante".

Una alianza que se desmorona

Las sanciones marcan el punto más tenso en décadas entre Washington y Bogotá. Desde el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca en enero de 2025, las relaciones bilaterales se han deteriorado rápidamente.

El gobierno estadounidense ya había suspendido la ayuda económica a Colombia, tras acusar a Petro de "proteger a los carteles". En paralelo, Trump calificó al mandatario colombiano de "líder ilegal del narcotráfico" y "delincuente".

La alianza histórica en la lucha contra las drogas, que durante años canalizó cientos de millones de dólares de ayuda militar a Colombia, parece ahora resquebrajarse. En septiembre, Washington ya había retirado a Bogotá la certificación por sus esfuerzos antidrogas, abriendo la puerta a sanciones más duras.

La cocaína en cifras récord

Según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, la producción de cocaína en Colombia se disparó un 53% en 2023, alcanzando un récord histórico de 2.600 toneladas. Sin embargo, el gobierno de Petro defiende que las incautaciones también fueron las más altas de la historia: 1.764 toneladas decomisadas entre agosto de 2022 y noviembre de 2024.

Petro sostiene que su estrategia busca atacar las causas sociales del narcotráfico, ofreciendo alternativas productivas a los campesinos que cultivan coca. "En mi gobierno no se disparó la cocaína, sino que hemos incautado más que nunca", afirmó el mandatario.

Venezuela, el otro frente de tensión

El Departamento del Tesoro también señaló que Petro "se ha aliado con el régimen narcoterrorista de Nicolás Maduro". Tras las controvertidas elecciones venezolanas de 2024, el mandatario colombiano evitó romper relaciones diplomáticas, argumentando razones de "seguridad y estabilidad fronteriza".

Esa postura ha sido criticada tanto por Washington como por sectores de la oposición colombiana, que acusan a Petro de "encubrir" a Maduro.

