Encuentran el cadáver de la exmodelo australiana Anabelle Price en su apartamento

El cuerpo de la exmodelo Annabelle Price, de 34 años, fue descubierto por la policía durante una visita de control en su apartamento en el barrio costero de Maroubra, Australia.

"Alrededor de las 14:40 horas (del 29 de marzo), agentes del Comando de Área Policial de Eastern Beaches respondieron a un aviso sobre una persona en un apartamento de la calle Wride, en Maroubra", según señala un comunicado de la policía de Nueva Gales del Sur, obtenido por The Daily Telegraph.

La policía de Nueva Gales del Sur informa que, si bien se ha establecido una escena del crimen, por el momento no hay indicios de circunstancias sospechosas.

Elaboran un informe para el forense

Price era muy conocida en los círculos sociales de Sídney y había acaparado titulares por su agitada, y a veces problemática, vida amorosa. La exmodelo se hizo famosa por sus relaciones con grandes financieros de la ciudad.

Price tuvo dos hijos con su exmarido, el asesor financiero Freddie Blencke. Sin embargo, la pareja se separó en 2020 tras una relación tumultuosa en la que hubo hasta acusaciones de agresión.

Blencke, quien siempre mantuvo su inocencia, fue absuelto de agredir a su esposa e incumplir una orden de alejamiento en 2022.

Price volvió a ser noticia en 2022 cuando, según sus amigos, la madre de dos hijos se había comportado de manera impulsiva e inusual tras un incidente en el superyate One O One de Mark Taylor, con valor de varios millones de dólares.

Según los informes, había discutido con la novia modelo de Taylor, Anna Kedzior, por un par de gafas de sol muy caras de diseñador.

Su matrimonio con Tom Fennel

En 2023, Price anunció que se casaba con el inversor Tom Fennell, catorce años mayor que ella.

Fennell, de 52 años, conocido por su estilo de vida de playboy, es el director general del grupo inversor Tama Capitol.

Anteriormente estuvo casado con Vanessa Fennell, recaudadora de fondos para organizaciones benéficas y estrella del programa Real Housewives of Sydney.

La expareja se distanció en 2020 y, al parecer, se divorciaron. Según los informes, Price y sus dos hijos se mudaron al apartamento de Fennell en Rose Bay en 2023. Se sospecha que esa relación no acabó bien.

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