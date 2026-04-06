Así viven la guerra los españoles en Oriente Medio: "Las alarmas tardan 4 u 8 minutos en saltar, por lo que da tiempo a buscar refugio"

Más de un mes después del inicio del conflicto, la guerra sigue marcando el día a día de quienes residen en Oriente Medio. En este escenario, cerca de 13.000 españoles han abandonado la región, mientras otros continúan allí adaptándose a una situación que, pese a la tensión, describen como parte de su rutina.

En países como Israel, la amenaza de ataques forma parte del paisaje cotidiano. Sin embargo, quienes viven allí aseguran que han aprendido a convivir con ella. "Si estuviésemos estresados constantemente porque nos va a caer un misil en la cabeza pues no podríamos vivir", explica Luis, residente en el país.

Uno de los elementos clave es el sistema de alertas. Según relatan los propios residentes, existe un margen de reacción antes del impacto. "Cuando lo detectan, tardan 4 u 8 minutos en saltar las alarmas entonces te da tiempo a buscar refugio, si te pilla en el coche salir de la autopista", señala otro ciudadano.

Ese tiempo se convierte en una herramienta esencial para la seguridad, permitiendo a la población actuar con rapidez y minimizar riesgos. Aun así, la situación genera desgaste. "El estado de alerta es constante. Llega a ser agotador", reconoce Yael.

Refugios y rutina

El uso de refugios se ha integrado en la vida diaria. "De hecho, hace hora y media tuve que meterme en el refugio que tenemos habilitado en la oficina", añade la misma residente, reflejando la frecuencia de estos episodios.

Pese a ello, muchos insisten en la necesidad de mantener la normalidad dentro de lo posible. "Esta es la realidad, intentar mantener un poco la cordura mediante el trabajo u otro tipo de distracciones", explica.

Expectativa en el Golfo

En otros puntos de la región, como Emiratos Árabes Unidos, la situación se sigue con atención, aunque con menor impacto directo. "Todo el mundo se siente seguro pero ahora está todo el mundo a la expectativa", apunta Cristina, residente en Dubái.

Algunos ciudadanos han optado por regresar temporalmente a España, coincidiendo con fechas como Semana Santa, mientras observan la evolución del conflicto. "Esperando a esta semana a ver si se agita o se calma la situación", añade.

Las experiencias varían según el país, pero comparten un mismo contexto de incertidumbre. Mientras algunos intentan continuar con su día a día, otros siguen pendientes de una evolución que, por ahora, no ofrece una fecha clara de resolución.

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