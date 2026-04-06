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Expulsada del partido una política neerlandesa por excederse con la IA

Patricia Reichman, de 59 años, enfrenta fuertes críticas por el uso de IA generativa en su fotografía promocional.

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Inteligencia artificialPexels

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María Sáez
Publicado:

Las últimas elecciones locales del distrito Blijdorp-Bergpolder-Liskwartier de Róterdam han abierto un debate sobre la utilización de la Inteligencia Artificial generativa. Patricia Reichman, de 59 años, pasó de ser elegida concejala al objetico de las críticas por un uso en exceso de esta herramienta.

La foto utilizada en la campaña por Reichman ha llamado la atención de sus votantes por presentar una edad mucho menor que la que en realidad tiene.

A pesar del contraste evidente entre su apariencia real y la editada con IA, la concejala ha insistido en que es ella la de la imagen. "La foto que salió en el periódico del barrio tenía muy poca resolución, así que la procesé con una herramienta de IA para aumentar la cantidad de píxeles", ha afirmado en el diario Algemeen Dagblad.

Además del retoque fotográfico, ha alegado que el cambio físico se debe a los efectos secundarios de una medicación que está tomando. "Pronto dejaré de tomarla", ha añadido, Mientras, mantiene que suele aparentar menos edad de la que en realidad tiene: "Cuando salgo con mi hijo, la gente suele asumir que soy su novia. Me lo dicen todo el tiempo: que parezco mucho más joven de lo que soy", sentenció Patricia.

La polémica va más allá de la fotografía

Después de que la imagen de viralizara en internet, las críticas han abierto un debate en torno al uso de la Inteligencia Artificial en comunicación política.

El uso de esta herramienta para abordar grandes cantidades de datos en poco tiempo o para enfocar un mensaje a un público determinado puede resultar muy útil. No obstante, no deben ignorarse los riesgos éticos de un mal uso de ella. Menos aún, si la desinformación es promovida por un integrante de un organismo público.

Como resultado de la oleada de críticas, su partido ha tomado la decisión de expulsarla, puesto que a la polémica inicial se sumaron dudas sobre el lugar de residencia de la concejala de Leefbaar Rotterdam. Vecinos y fuentes han afirmado que no vive en el distrito que representa, aunque Reichman lo niega.

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