Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Mundo

ASESINATO

Profanan la tumba de la modelo Pamela Genini y roban su cabeza

Genini, de 29 años, había sido asesinada en octubre pasado en Milán por su expareja, Gianluca Soncin, quien fue detenido poco después del crimen.

Imagen de archivo de un cementerio

Imagen de archivo de un cementerioAntena 3 Noticias

Publicidad

Marta Alarcón
Publicado:

El caso de la modelo italiana Pamela Genini ha vuelto a causar conmoción tras un nuevo y estremecedor episodio ocurrido en el norte de Italia. Su tumba ha sido profanada en un cementerio de Strozza y, según las primeras investigaciones, alguien sustrajo parte de sus restos, incluida la cabeza.

El hallazgo se produjo cuando trabajadores del cementerio detectaron irregularidades en el nicho provisional, donde descansaba el cuerpo. Al abrirlo, confirmaron que había sido manipulado y que faltaban partes del cadáver. La Fiscalía de Bérgamo ya ha iniciado una investigación por profanación de sepultura, un delito que puede acarrear penas de hasta siete años de prisión.

Genini había sido asesinada en octubre

Genini, de 29 años, había sido asesinada en octubre pasado en Milán por su expareja, Gianluca Soncin, quien fue detenido poco después del crimen. Aquel caso ya había generado gran impacto en el país.

Nacida en la provincia de Bérgamo, Genini desarrolló su carrera en el mundo de la moda y también como emprendedora. Saltó a la fama tras su participación en el programa televisivo 'L'isola di Adamo ed Eva', y posteriormente trabajó en campañas publicitarias, desfiles y proyectos empresariales relacionados con el sector.

Además de su actividad en el modelaje, combinaba su perfil creativo con el trabajo en el mercado inmobiliario de lujo en Milán. Su entorno había señalado previamente que su relación con Soncin se había vuelto conflictiva con el tiempo, marcada por episodios de tensión y amenazas.

La reciente profanación de su tumba añade un nuevo capítulo perturbador a un caso que ya había sacudido a la opinión pública italiana. Las autoridades continúan investigando para esclarecer lo ocurrido y dar con los responsables.

Otro caso similar

Hace un año, la Guardia Civil y la Policía Local de El Viso del Alcor, en Sevilla, detuvo a un vecino sevillano como presunto responsable de la profanación de tumbas, en los cementerios de esta localidad y de Utrera. La voz de alarma la dieron varios trabajadores del cementerio, cuando observaron daños en varias sepulturas y restos humanos manipulados y organizados en forma de altar.

Los agentes vincularon este suceso con un incidente similar registrado el 26 de noviembre el cementerio de Utrera. El Equipo Territorial de Policía Judicial (ETPJ) de Los Alcores llevó a cabo un seguimiento del sospechoso, que culminó con su detención días después del hallazgo en El Viso del Alcor.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias Fin de Semana' en Atresplayer.

EE.UU. asegura que habrá reuniones con Irán "esta semana" y que hay buques navegando por el estrecho de Ormuz

Donald Trump, en una imagen de archivo

Publicidad

Mundo

Imagen de archivo de un cementerio

Profanan la tumba de la modelo Pamela Genini y roban su cabeza

Daños en Teherán tras un ataque israelí

Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo: Los hutíes lanzan un segundo ataque contra Israel

Marco Rubio, secretario de Estado de EEUU

Marco Rubio a Kaja Kallas: "Adelante si Europa cree que puede hacerlo mejor"

Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo: Irán recluta a menores de 12 años para hacer tareas de vigilancia en Teherán
GUERRA EN IRÁN

Los hutíes se suman a la guerra de Irán con su primer ataque contra Israel y amenazan con bloquear el mar Rojo

Imagen de la actriz Collien Fernandes
DENUNCIA

La actriz Collien Fernandes denuncia a su marido por difundir fotos y vídeos falsos de ella desnuda

Millones de personas protestan en Europa y EEUU contra Trump bajo el lema "No Kings"
Donald Trump

Miles de ciudadanos se manifiestan contra Trump bajo el movimiento 'No kings'

Cientos de personas han salido a la calle para protestar contra los excesos de Donald Trump. Más de 3.000 manifestaciones han tenido lugar en varias ciudades del mundo.

Imagen de los archivos de Jeffrey Epstein liberados por autoridades en Estados Unidos
Caso Epstein

Correos entre un agente de modelos y Jeffrey Epstein: "Sé que 23 años es una edad avanzada para ti"

Los mensajes, intercambiados durante años con Ramsey Elkholy, incluyen referencias a mujeres jóvenes y coordinación de encuentros, aunque no prueban delitos por su parte.

Intento de atentado en París: detenido un hombre que trató de volar por los aires un banco americano

Intento de atentado en París: detenido un hombre que trató de volar por los aires un banco americano

Cuba enseña a utilizar armas

El gobierno de Cuba prepara a sus ciudadanos para una posible invasión de Estados Unidos y les enseña a usar armas

Protestas Filipinas

Crisis energética global: protestas en Filipinas por el combustible y creciente alarma en Europa

Publicidad