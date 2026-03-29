Profanan la tumba de la modelo Pamela Genini y roban su cabeza

El caso de la modelo italiana Pamela Genini ha vuelto a causar conmoción tras un nuevo y estremecedor episodio ocurrido en el norte de Italia. Su tumba ha sido profanada en un cementerio de Strozza y, según las primeras investigaciones, alguien sustrajo parte de sus restos, incluida la cabeza.

El hallazgo se produjo cuando trabajadores del cementerio detectaron irregularidades en el nicho provisional, donde descansaba el cuerpo. Al abrirlo, confirmaron que había sido manipulado y que faltaban partes del cadáver. La Fiscalía de Bérgamo ya ha iniciado una investigación por profanación de sepultura, un delito que puede acarrear penas de hasta siete años de prisión.

Genini había sido asesinada en octubre

Genini, de 29 años, había sido asesinada en octubre pasado en Milán por su expareja, Gianluca Soncin, quien fue detenido poco después del crimen. Aquel caso ya había generado gran impacto en el país.

Nacida en la provincia de Bérgamo, Genini desarrolló su carrera en el mundo de la moda y también como emprendedora. Saltó a la fama tras su participación en el programa televisivo 'L'isola di Adamo ed Eva', y posteriormente trabajó en campañas publicitarias, desfiles y proyectos empresariales relacionados con el sector.

Además de su actividad en el modelaje, combinaba su perfil creativo con el trabajo en el mercado inmobiliario de lujo en Milán. Su entorno había señalado previamente que su relación con Soncin se había vuelto conflictiva con el tiempo, marcada por episodios de tensión y amenazas.

La reciente profanación de su tumba añade un nuevo capítulo perturbador a un caso que ya había sacudido a la opinión pública italiana. Las autoridades continúan investigando para esclarecer lo ocurrido y dar con los responsables.

Otro caso similar

Hace un año, la Guardia Civil y la Policía Local de El Viso del Alcor, en Sevilla, detuvo a un vecino sevillano como presunto responsable de la profanación de tumbas, en los cementerios de esta localidad y de Utrera. La voz de alarma la dieron varios trabajadores del cementerio, cuando observaron daños en varias sepulturas y restos humanos manipulados y organizados en forma de altar.

Los agentes vincularon este suceso con un incidente similar registrado el 26 de noviembre el cementerio de Utrera. El Equipo Territorial de Policía Judicial (ETPJ) de Los Alcores llevó a cabo un seguimiento del sospechoso, que culminó con su detención días después del hallazgo en El Viso del Alcor.

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