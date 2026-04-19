GUERRA DE UCRANIA
La empresa española que ha desarrollado un camuflaje militar con IA
Son los únicos en todo el mundo que han desarrollado un sistema de este tipo. Se trata de una capa de invisibilidad que engaña a los drones y a los satélites para que no tengan claro si lo que ven son objetivos militares.
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La guerra de Ucrania ha obligado a buscar nuevos sistemas para hacer frente a las recientes amenazas. Entre ellas, los drones que, gracias a algoritmos más desarrollados, alcanzan objetivos que eran indetectables. Ahora, una empresa española ha desarrollado un camuflaje con inteligencia artificial. El sistema consiste en unos paneles hechos de diferentes materiales, que cubren los vehículos militares. Ucrania los ha comprado y los quiere llevar al campo de batalla este mismo año.
La startup española que desafía a la IA
Hoy en día es casi imposible ocultarse en el campo de batalla. Los drones, los satélites, trabajan con algoritmos muy bien entrenados. Hemos hablado con el fundador de la empresa española que ha creado un sistema único en el mundo, Raúl Álvarez Profesor del CISDE y fundador de Kallisto AI. Hace apenas cuatro años crearon una pequeña startup, y según nos ha contado, encontraron muchas trabas y pocas personas confiaron en su idea. Hoy nos cuenta que: "Todos los ejércitos del mundo hacen algo parecido a lo que hacemos nosotros. Cubrir sus vehículos, pero ellos lo hacen con un objetivo, detener granadas. Nuestro objetivo es además de ese, porque nuestro sistema también hace eso, es engañar a los algoritmos de inteligencia artificial".
Su sistema disminuye la precisión de los drones un 30%
Hasta ahora veíamos soluciones de toda la vida como cubrir con redes o pintura que engaña a la vista y a otro sensores, pero a pesar de todo, los drones consiguen captar más del 90% de los objetivos: "A lo mejor ahora su precisión baja a un 70 o 60%. Salvar un 20 o un 30% de tus tropas me parece algo interesante. Si tuviera a mi hijo en el campo de batalla preferiría que tuviesen algo así encima para evitar que el algoritmo los detecte".
Ucrania es su primer cliente aunque ante la situación actual ya han tenido contactos con otros ejércitos, incluido el español: "Hemos intentado hacer lo mismo que en su momento hizo el del chupa chups. Como sabemos que cualquiera va a poder copiar este concepto lo hemos patentado en medio mundo". Los sistemas de defensa son cada vez más sofisticados con la entrada de la inteligencia artificial.
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