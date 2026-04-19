Bulgaria celebra sus octavas elecciones en cinco años con Radev como favorito

Los ciudadanos búlgaros están convocados este domingo a unas elecciones legislativas decisivas en las que la coalición del expresidente Rumen Radev, de orientación prorrusa, parte con cierta ventaja para ganar unos comicios con los que el país busca poner fin a un prolongado período de inestabilidad política.

Estas son ya las octavas elecciones que se celebran en cinco años y que se adelantan una vez más después del fracaso de las negociaciones para establecer el Ejecutivo. Los búlgaros ya habituados a un bloqueo institucional casi constante, regresan a las urnas con la esperanza de superar la fragmentación en el parlamento.

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