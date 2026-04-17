Guerra Irán
Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo: Fuegos artificiales en Beirut mientras el ejército libanés denuncia violaciones de la tregua
Sigue en directo online la última hora del alto el fuego entre Irán, Estados Unidos e Israel. En las últimas horas, Donald Trump ha anunciado una tregua de 10 días en el Líbano.
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En el cielo de Beirut esta noche no se escucharon las explosiones de las bombas ni de los drones sino de los fuegos artificiales con los que se ha querido celebrar la tregua de 10 días anunciada por Donald Trump. La gente ha salido a las calles de Beirut cantando, ondeando banderas y celebrando un cese de hostilidades que aunque débil es un respiro tras tanta violencia.
Las conversaciones no incluyeron al grupo chií Hizbulá, único contendiente del lado libanés. Esta tregua, entró en vigor más de seis semanas después del inicio de una intensa ofensiva aérea israelí contra el Líbano que, junto a una operación terrestre para tomar toda la franja fronteriza, causó al menos a 2.196 muertos, 7.185 heridos y más de un millón de desplazados.
Trump ha sacado pecho en las primeras horas del alto el fuego y a la pregunta de un periodista sobre qué ha cambiado en esta ocasión para que Israel y Líbano pacten una tregua su respuesta fue "Yo, yo soy la diferencia. Una gran diferencia". El mandatario ha presumido de que "la guerra con Irán va viento en popa. Podemos hacer lo que queramos y debería terminar muy pronto".
Presume de ejército, dice que el de Estados Unidos es el más poderoso del mundo. Trump ha invitado al primer ministro de Israel y al presidente de Líbano a una cumbre en la Casa Blanca para conversaciones directas en Washington. Asegura que estaría dispuesto a visitar Pakistán si se llega a un acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán
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Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo | El ejército libanés denuncia violaciones del alto el fuego
El ejército libanés ha informado a través de un comunicado de que Israel habría cometido violaciones del alto el fuego comenzado esta madrugada. El ejército instó a los ciudadanos que no regresen a las aldeas y ciudades del sur. Por parte de Israel no ha habido hasta el momento una respuesta a estas acusaciones.
Donald Trump no ha tardado en apuntarse la medalla de haber sido él quien ha conseguido la tregua. El presidente de Estados Unidos instó al grupo chií Hizbulá a que se comporte "bien y amablemente" durante el actual alto, al tiempo que pidió el fin de la violencia y defendió la necesidad de mantener la paz "de una vez por todas". "Espero que Hizbulá actúe de manera amable y correcta durante este importante período de tiempo. Sería un GRAN momento para ellos si lo hicieran", escribió Trump en su red Truth Social.
Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo | Fuegos artificiales en el Líbano
La imagen que mostramos a continuación es muy significativa. Está grabada en el Líbano y las explosiones que se escuchan no son de bombas ni drones. Son de fuegos artificiales por el alto el fuego anunciado con Israel. En la calle, se celebra una débil tregua de 10 días. Netanyahu ha dicho que sus tropas permanecerán hasta 10 kilómetros dentro del país aunque, según el gobierno libanés, Israel continúa con sus ataques.
Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo | Tregua de 10 días entre Líbano e Israel
Buenos días y bienvenidos a una nueva jornada de información en directo del alto el fuego en Irán. Las palabras del día son Líbano, Irán, Trump y alto el fuego después de que en las últimas horas se haya anunciado una tregua de 10 días entre Israel y Líbano. La pregunta es ¿se está cumpliendo?
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