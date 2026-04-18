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Homicidio

Hallan los cadáveres de una pareja de estudiantes a menos de dos kilómetros de distancia

Ambos tenían 22 años, estudiaban psicología y convivían juntos desde hace pocos meses.

Una pareja de estudiantes aparece muerta a menos de 2 kil&oacute;metros de distancia en Rosario

Una pareja de estudiantes aparece muerta a menos de 2 kilómetros de distancia en RosarioInstagram @valentin_alcida

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Lucía Hernández
Publicado:

Sophia Civarelli y Valentín Alcida, ambos de 22 años y pareja sentimental, fueron encontrados muertos a pocos metros de distancia el uno del otro en Rosario. Los dos estudiaban psicología y vivían juntos desde hace pocos meses. El cuerpo de la chica fue hallado en el domicilio que compartían, mientras que el cuerpo de él fue encontrado en otro edificio. El caso de Civarelli lo investigan como "muerte dudosa", aunque no se descartan otras hipótesis o que se haya suicidado.

Dos muertes sospechosas

La pareja estudiaba en la misma Universidad de Rosario (UNR), y habían iniciado su relación meses atrás. Ambos fueron hallados sin vida con pocas horas de diferencia y a menos de 1.5 kilómetros de distancia. En primer lugar, se reportó una denuncia por la muerte de la joven sobre las 16.00 horas, cuando el 911 recibió la alerta. El chico se había tirado desde un octavo piso en 3 de Febrero al 1100 (este de Rosario). Fue asistido por los servicios de emergencia y trasladado al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (HECA); lamentablemente, no pudieron salvarle la vida.

Minutos antes de tirarse al vacío, el joven había llamado a la Policía de Santa Fe para avisarsobre lamuerte de su novia. El cuerpo de Civarelli fue encontrado en un apartamento de la calle 3 de Febrero al 2400 y tenía una herida cortante en el cuello, con un cuchillo de cocina estilo Tramontina que estaba a pocos centímetros de su cuerpo. No presentaba más lesiones considerables. El médico que intervino en el peritaje señaló que, preliminarmente, todo apuntaba a un suicidio que habría ocurrido entre la tarde y la noche del jueves.

Detalles del caso

La fiscal del caso, Carla Ranciari, de la Unidad Especializada en Violencia Altamente Lesiva, declaró: "No hay nada para determinar que la agresión fue realizada por un tercero". Además, detalló que en el inmueble donde estaba el cuerpo sin vida de Civarelli, se encontró una nota de despedida de Alcida, que avisaba de su propio suicidio al no haber podido salvar a su novia. Esa misma vivienda era donde convivían desde que formalizaron su relación.

"Había una carta que quedó en el lugar, manuscrita por él, en la cual decía que su pareja se había quitado la vida y que luego él también decidió suicidarse porque no pudo salvarla. "Lo intentó hacer de distintas maneras, pero no lo pudo concretar", expuso Ranciari. "Por eso se dirigió al domicilio de su amiga y se suicidó de la manera que lo anunció en la carta: tirándose desde un octavo piso", concluyó.

También se especificó que no había antecedentes de violencia de género, por ello, se catalogó el caso como doble muerte dudosa y se pidió que se investigaran los móviles de ambos para esclarecer la investigación.

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