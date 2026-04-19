Al menos ocho niños de entre uno y 14 años mueren en un tiroteo masivo en Luisiana, EEUU

Ocho niños de entre uno y 14 años han muerto en un tiroteo masivo ocurrido en la madrugada de este domingo en la ciudad de Shreveport, en el estado de Luisiana, según informaron las autoridades locales. La Policía ha calificado el suceso como un "altercado doméstico" de extrema gravedad.

De acuerdo con el portavoz policial, Christopher Bordelon, un total de diez personas han sido alcanzadas por disparos durante el incidente. El presunto autor, que según las primeras investigaciones tenía relación familiar con algunas de las víctimas —"eran sus descendientes", indicó—, huyó del lugar en un vehículo robado.

La persecución policial concluyó con el sospechoso abatido por los agentes. "Creemos que él es el único individuo que efectuó disparos", ha afirmado Bordelon, subrayando que no se buscan más implicados en este momento.

Las únicas supervivientes del tiroteo son dos mujeres adultas. Una de ellas se encuentra en estado grave, con heridas que ponen en riesgo su vida, según informaron medios locales. Las autoridades han advertido que el caso se encuentra en una fase inicial y que la información disponible es todavía preliminar.

El alcalde de la ciudad, Tom Arceneaux, expresó su consternación ante lo sucedido: "Esta es una situación trágica, tal vez la más trágica que hayamos vivido jamás", ha declarado. "Es una mañana terrible", ha añadido.

Las fuerzas de seguridad continúan trabajando para esclarecer las circunstancias exactas de este suceso, que ha conmocionado a la comunidad local y reabre el debate sobre la violencia armada en Estados Unidos.

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