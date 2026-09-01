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Haakon VIII inicia su reinado sin Mette-Marit: la reina se ausenta por su delicado estado de salud

El monarca ha estado acompañado durante el acto por su hija, la princesa Ingrid Alexandra, que pasa a ser la heredera al trono.

Ausencia de la reina en la coronación del nuevo rey de Noruega

Haakon VIII inicia su reinado sin Mette-Marit: la reina se ausenta por su delicado estado de salud | Europa Press

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Pepe Ribas
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El rey Haakon VIII de Noruega ha prestado este martes juramento ante el Parlamento, el Storting, como nuevo monarca del país tras el fallecimiento de su padre, Harald V, el pasado viernes. El nuevo rey ha jurado ejercer sus funciones de acuerdo con la Constitución y las leyes de Noruega durante una ceremonia encabezada por el presidente del Parlamento, Masud Gharahkhani. Haakon ha confirmado además el lema tradicional de la monarquía noruega: "Todo por Noruega".

Ausencia de la reina por motivos de salud

El monarca ha estado acompañado durante el acto por su hija, la princesa Ingrid Alexandra, que pasa a ser la heredera al trono. Haakon asumió automáticamente la Corona tras la muerte de Harald V, por lo que el acto de este martes tiene carácter institucional y no supone una coronación. Una de las grandes ausencias ha sido la de Mette-Marit, esposa del nuevo rey, que no ha podido acudir al Parlamento debido a complicaciones relacionadas con su estado de salud. La reina se encuentra recuperándose de un trasplante de pulmón realizado en junio y permanece bajo supervisión médica.

El 9 de septiembre, funeral oficial del rey Harald V

El neumólogo Are Holm, del Hospital Universitario de Oslo, ha explicado que ha sufrido complicaciones que requieren observación, aunque ha señalado que este tipo de problemas pueden producirse tras una intervención de estas características. Mette-Marit sí participó el lunes en el traslado del féretro de Harald V hasta la capilla del Palacio Real de Oslo. El antiguo monarca permanecerá allí hasta el 9 de septiembre, cuando se celebrará su funeral oficial.

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