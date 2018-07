Elon Musk llama "pedófilo" a uno de los buzos que participó en el rescate de los niños de Tailandia

Elon Musk, el CEO de SpaceX y Tesla, ha publicado varios tuits, que ya han sido eliminados, en los que llama 'pedófilo' a uno de los buzos que participaron en el rescate de los doce niños de una cueva de Tailandia.

Al parecer, el buzo británico, Vern Unsworth, acusó a Musk de proponer un plan utilizando un minisubmarino como "truco de relaciones públicas" y dijo que el magnate podía meterse la nave "por donde le quepa".

Unsworth tuvo un papel crucial en el hallazgo y rescate de los menores, y según la CNN, no dudó en criticar fuertemente a Musk al señalar que el submarino era inútil y un truco publicitario.

"Puede meterse el submarino por donde más le duela. No tenía ninguna posibilidad de funcionar. Él no tenía ni idea de cómo era el pasaje en la cueva. El submarino, creo que era de un metro setenta de largo, rígido... No hubiera entrado en los primeros 50 metros en la cueva. Solo fue un truco publicitario", dijo Unsworth en la CNN.

Ahora, Elon Musk se ha mostrado visiblemente molesto por las palabras del buzo y ha publicado varios tuits respondiéndole.

"No vi a este británico expatriado que vive en Tailandia (sospechoso) cuando estuvimos en las cuevas. Las únicas personas a la vista eran los chicos del Ejército y de la Marina de Tailandia, que estuvieron geniales".

"El nivel del agua estaba muy bajoliteralmente podías nadar a la cueva sin equipo, que es la forma en que los niños entraron. Si esto no es cierto, reto a este tipo a mostrar el vídeo del rescate final. Gran crédito para el equipo de bombeo y generador. Héroes anónimos sin duda".

"Sabes que, no te molestes mostrando el vídeo. Vamos a hacer uno del minisubmarino entrando hasta la cueva sin problemas. Lo siento pedófilo, tú lo pediste".