El fundador de Pixar John Lasseter anuncia que se tomará una excedencia aludiendo a comportamientos inapropiados

El fundador de Pixar John Lasseter ha anunciado este martes que se tomará una excedencia de seis meses aludiendo a un comportamiento en el que pudiera haberse "pasado de la raya" e incomodado a sus empleados, según ha informado 'The Hollywood Reporter' en base a una carta que el también jefe creativo de Walt Disney Animation Studios ha enviado a sus trabajadores.

En la misiva, Lasseter no aclara el motivo explícito por el que se toma este descanso laboral pero sí pide perdón a los trabajadores que hayan podido sentir que les faltaba al respeto o que se hayan sentido incómodos."Quiero disculparme con cualquiera que alguna vez haya recibido un abrazo no deseado o cualquier otro gesto que haya hecho sentir que me pasaba de la raya de cualquier forma. No importa lo buena que sea mi intención, todo el mundo tiene derecho a fijar sus propios límites y que sean respetados", señala en la misiva.

El productor ejecutivo de la película 'Coco', de Pixar y Disney, basa esta decisión en una serie de conversaciones "difíciles" que le han resultado "muy dolorosas". "Nunca es fácil enfrentarse a tus errores, pero es la única manera de aprender de ellos. Como resultado, he pensado mucho en el líder que soy hoy, comparado con el mentor y héroe que quiero ser", explica.

En la carta a sus trabajadores, Lasseter recuerda que este empleo se basa "en la confianza y el respeto" y "se vuelve frágil" si algún miembro del equipo "no se siente valorado". "Como líder, es mi responsabilidad asegurarme de que eso no ocurra; y ahora creo que me he estado quedando corto en este sentido", concreta.

Por ello y, a pesar de "lo difícil" que es para él alejarse de un trabajo que le "apasiona" y de un equipo al que tiene un gran estima, anuncia que se toma una periódo sabático de seis meses, "lo mejor" para todos "en este momento". "Estoy inmensamente orgulloso de este equipo, y sé que seguirás asombrando al mundo en mi ausencia", concluye la carta.