El duro testimonio de una adolescente que presenció la muerte de George Floyd: "Suplicaba por su vida"

Arranca el segundo día del juicio contra Derek Chauvin, el expolicía de 46 años acusado de la muerte de George Floyd. En esta nueva ronda, varios testigos se han sentado en el banquillo para declarar sobre lo que ocurrió el pasado 25 de mayo de 2020. Todos ellos han respondido a las preguntas del fiscal y del abogado defensor del acusado.

Derek Chauvin se enfrenta a los cargos de homicidio en segundo grado, homicidio involuntario y asesinato en tercer grado después de que hincara su rodilla durante más de 9 minutos en el cuello de la víctima, provocando su presunto fallecimiento por asfixia.

Estas son algunas de las declaraciones más destacadas de la segunda ronda del juicio que acoge este martes Mineápolis.

Testigo: "Pensé que había presenciado un homicidio"

Donald Winn Williams, testigo de los hechos, ha vuelto a sentarse hoy en el banquillo para proseguir su declaración sobre el caso 'George Floyd', que provocó una oleada de protestas bajo el lema 'Black Lives Matter'.

Preguntado por la llegada de los paramédicos al lugar, asegura que vio cómo los sanitarios atendieron a la víctima sin que Chauvin cambiara su posición. "Creo que estaban tratando de tomarle el pulso mientras él seguía encima de Floyd".

"Estaba muy nervioso, no sabía qué hacer", asegura el testigo, que decidió llamar a la Policía porque "me pareció que había presenciado un homicidio".

En la llamada, aportada hoy como nueva prueba en el juicio, se puede escuchar cómo Williams traslada su preocupación a los agentes. "Están tratando de matar a estos ciudadanos", explicaba nervioso. Además, asegura que Floyd "dejó de respirar" después de que Chauvin estuviera más de 9 minutos encima de su cuello.

"No se resistió al arresto, estaba esposado. No sé si estaba muerto con certeza, pero no respondió cuando la ambulancia vino a buscarlo", continúa, mientras utiliza un pañuelo para secarse los ojos.

Segunda testigo: "Vi a un hombre asustado y aterrorizado"

La segunda testigo de hoy es una estudiante de 18 años que presenció los hechos del pasado 25 de mayo. Su identidad se ha mantenido en secreto, ya que era menor cuando se produjo el supuesto crimen. Las otras 3 testigos que vendrán a continuación comparten la misma medida de protección.

Ella y su prima estaban paseando cuando vieron lo que estaba pasando en el Cup Foods aquel día, un hecho que ha podido confirmarse en los vídeos aportados en el juicio.

"Vi a un hombre asustado y aterrorizado suplicando por su vida", asegura. "No estaba bien, esta sufriendo", continúa la testigo entre lágrimas. En ese momento, ha explicado cómo sacó su teléfono móvil para capturar las imágenes, admitiendo que no fue hasta más tarde cuando supo que el hombre en el suelo era George Floyd.

También ha explicado que algunas personas intentaron acercarse mientras suplicaban que parara porque no podía respirar, pero la Policía lo impidió. De hecho, reconoce que se sintió amenaza por Chauvin, a quien ha reconocido en una fotografía. "Pusieron la mano en el arma. No recuerdo si realmente nos apuntaron, pero pusieron la mano y todos retrocedimos".

"Había dos oficiales agarrándole - a Floyd- mientras uno le presionaba el cuello", describe. "Se estaba quejando, decía que no podía respirar y que si pudiera se rendiría".

Tras un receso de 15 minutos, la testigo ha sido preguntada por la actitud de Chauvin en el momento en el que se produjo el supuesto crimen. Asegura que tenía "una mirada fría" y despiadada, y que les observaba como si no le importara lo que estaba haciendo, llegando incluso a apretar todavía más fuerte ante los comentarios de la gente.

Declaraciones durante la primera sesión del juicio

El fiscal del juicio, Jerry Blackwell, se dirigió ayer al jurado para pedir la condena del exagente, asegurando que era "todo menos inocente". Blackwell considera que Chauvin abusó de su superioridad profesional para aplicar "una fuerza excesiva" sobre Floyd, detenido minutos antes por pagar con un billete falso en una tienda.

Por su parte, el abogado de la defensa, Eric Nelson, mantiene la versión de que George murió por una sobredosis. Insiste en que el informe de la autopsia arroja resultados positivos en metanfetamina y otras sustancias. Además, se encontraron varias pastillas en el vehículo de Floyd en las que se encontró ADN de su saliva.

Varios testigos aportaron también su testimonio durante la primera sesión del juicio. La trabajadora del 911 que envió una patrulla tras recibir la alerta asegura que "algo raro estaba pasando". Pensó que la imagen se había congelado con Chauvin encima de Floyd, hasta que se dio cuenta de que durante más de 9 minutos mantuvo su posición sobre el cuello de la víctima.

Otra de las testigos aseguró que Floyd no opuso resistencia a la autoridad, tal y como defiende el abogado de Chauvin.